I SWIM｜Edan被評咬字不清：會繼續改善 Jeffrey首次擔正表現亮眼

ViuTV新劇《I SWIM》昨晚(11日)首播，呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、吳海昕(Sofiee)、吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)和王智騫(Martin)等角色先後登場，Edan化身cool 爆的李馬榮，與平時的親切搞笑形像大有分別。Edan在首集播畢後出Po分享感受，雖有網民看不慣他演認真又嚴肅角色，但亦有表示喜見他勇於突破，不少意見指他咬字雖有進步，但仍待改善，其中有留言表示「愛之深，責之切」，Edan親自回覆：「放心，我全部都睇到的，多謝你們意見，會繼續改善！」

感受最深的作品

Edan在社交平台寫道︰「iSwim終於出街了，這絕對是自己其中一套感受最深的作品，無論是角色上，練水操肌游凍水，還是和台前幕後所有的相處，都好像是昨天的事一樣，所以我真的期待了很久。」他直言期待充滿著青春熱血感動的劇情，很期待每一場的游泳戲、看每位角色的轉變，而最期待及緊張的當然是李馬榮的演出他續稱：「我對上一個在電視出現的角色，就是剛剛好過了一年的《大叔的愛》裏的田田，而這次的李馬榮，絕對能稱得上是田田的相反吧，所以對自己來說的確是一個很大的挑戰，但老實說，真的挺喜歡李馬榮這個角色的。」最後，他表示日後再分享感言，並希望觀眾能看到他和角色一起繼續成長。

Edan發文後，隊友Stanley(邱士縉)即留言鼓勵︰「一個好好的突破」Edan回覆︰「明天見」Stanley在戲中演Edan強勁對手黃亞樂。而在戲中演Edan泳隊隊員「大秋」的George(歐鎮灝)則留言：「大秋會俾心機咖啦」Edan回覆：「唉生性啦」。Edan的「膠友」岑珈其和阿正亦有留言鼓勵：「加油，一齊進步」，阿正留言：「加油」Edan回覆：「好難得。」