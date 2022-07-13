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娛樂
2022-07-13 15:45:44

I SWIM｜Jeffrey魏浚笙演技鬥贏Edan呂爵安？由肥仔變深情肌肉男向女友承諾結婚

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I SWIM｜Jeffrey魏浚笙演技鬥贏Edan呂爵安？由肥仔變深情肌肉男向女友承諾結婚

ViuTV重頭劇《I SWIM》已於前晚（11日）首播，觀眾暫時將焦點放喺Jeffrey魏浚笙身上，Jeffrey於劇中飾演天才泳手余浪沖，觀眾除咗被其靚仔外貌與肌肉身形迷倒，更大讚佢演出自然；相反，Edan呂爵安就被批評咬字唔清，唔睇字幕完全聽唔到。

24歲嘅Jeffrey本身擔任模特兒工作，與女友Evelyn於2020年參演ViuTV真人騷《調教你男友》人氣急升，及後成為廣告新寵，吸金力驚人。之後，Jeffrey又加入遊戲真人騷《膠戰》成為「6膠」成員之一，出演《IT狗》、《百萬同居計劃》等劇集，幕前曝光機會愈來愈多，而女友Evelyn就成為佢嘅經理人幫忙處理大小事務。

與女友關係穩定承諾結婚

雖然Jeffrey與女友係相差4年嘅姊弟戀，但Jeffrey坦言喜歡女朋友有內涵，二人關係穩定，已同居幾年及擁有聯名戶口；又曾喺《調教你男友》公開表示，希望可以喺女友30歲前結婚，絕對唔係靚仔無本心！不過，Jeffrey就話唔覺得自己係靚仔，只係覺得自己幾Cute，諗法與做法都偏向小朋友。

被稱為「零死角男神」嘅Jeffrey曾分享童年照，原來Jeffrey童年時係個有肉地嘅可愛肥仔，圓碌碌臉蛋之外，肚仔更有3層肥肉。Jeffrey曾解釋指自己細個較貪食，高峰時期體重足足有200磅，直至去到中學先開始減肥，靠16:8斷食法及負重運動減肥成功。

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 魏浚笙

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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