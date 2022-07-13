I SWIM｜Jeffrey魏浚笙演技鬥贏Edan呂爵安？由肥仔變深情肌肉男向女友承諾結婚

ViuTV重頭劇《I SWIM》已於前晚（11日）首播，觀眾暫時將焦點放喺Jeffrey魏浚笙身上，Jeffrey於劇中飾演天才泳手余浪沖，觀眾除咗被其靚仔外貌與肌肉身形迷倒，更大讚佢演出自然；相反，Edan呂爵安就被批評咬字唔清，唔睇字幕完全聽唔到。

24歲嘅Jeffrey本身擔任模特兒工作，與女友Evelyn於2020年參演ViuTV真人騷《調教你男友》人氣急升，及後成為廣告新寵，吸金力驚人。之後，Jeffrey又加入遊戲真人騷《膠戰》成為「6膠」成員之一，出演《IT狗》、《百萬同居計劃》等劇集，幕前曝光機會愈來愈多，而女友Evelyn就成為佢嘅經理人幫忙處理大小事務。

與女友關係穩定承諾結婚

雖然Jeffrey與女友係相差4年嘅姊弟戀，但Jeffrey坦言喜歡女朋友有內涵，二人關係穩定，已同居幾年及擁有聯名戶口；又曾喺《調教你男友》公開表示，希望可以喺女友30歲前結婚，絕對唔係靚仔無本心！不過，Jeffrey就話唔覺得自己係靚仔，只係覺得自己幾Cute，諗法與做法都偏向小朋友。

被稱為「零死角男神」嘅Jeffrey曾分享童年照，原來Jeffrey童年時係個有肉地嘅可愛肥仔，圓碌碌臉蛋之外，肚仔更有3層肥肉。Jeffrey曾解釋指自己細個較貪食，高峰時期體重足足有200磅，直至去到中學先開始減肥，靠16:8斷食法及負重運動減肥成功。

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