Ian演唱會｜嘉賓名單包含前輩歌手 有人將以特別形式現身

MIRROR成員lan陳卓賢首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，將於今晚（7月19日）假亞洲國際博覽館開鑼。今次演唱會的主題是「Tears」，Ian將會用歌曲把人生不同的眼淚呈現出來。為了更立體地呈現Tears，監製莊少榮邀請了梁祖堯為演唱會編排其中一個最撕心裂肺的環節，Ian將會與舞蹈員一起，感動所有觀眾。

Ian一向十分重視音樂質素，今次演唱會的歌曲除了有不同的編曲外，更加入管弦樂團，消息指單是弦樂部份已經有超過40位演奏者，大家連日來密鑼緊鼓地綵排，務求把最佳的視聽效果呈現於觀眾眼前。Ian感謝每一位前輩的指導和傾力合作，使到整個演唱會由籌備至面世，得以順利進行。 他表示MIRROR 的lan與個唱的lan是有很大分別的，希望大家留意到自己做音樂的心思及風格，雖然自己以往派台以抒情慢歌為主，但今次演唱會的編排，是能取得平衡的，絕對不悶。演唱會主題是「Tears」，lan 說希望觀眾會是「笑住喊」，與他一起感受不同的Tears。

至於嘉賓方面，一直有傳AK將會現身，但Ian曾在訪問中說過不想MIRROR兄弟太辛苦，只希望他們入場細心欣賞，加上AK亦忙於準備個唱，所以AK不會上台。Ian為了配合這次「音樂盛宴」，每晚會有不同嘉賓上台，他共邀請了7位不同唱作人，當中包括一位前輩級人士。據了解，其中5位未曾與Ian同台合唱，但他們私下不時交流音樂，互相欣賞。曾有網民猜測馮允謙、陳蕾當嘉賓，惟消息人士稱二人不在嘉賓名單之上。至於一向愛錫Ian的張敬軒，因身在外地關係，未能現身，但他亦想了一個別出心裁的東西送給Ian與一眾Hellosss。