Ian演唱會｜陳卓賢排練進行最後倒數 呼籲帶毛巾拭乾感動眼淚

陳卓賢Ian一連七場的《IAN CHAN “TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》將於下星期五（7月19日）開鑼，Ian的排練亦進行最後倒數階段。演唱會將至，Ian趁機透露製作詳情，讓樂迷可以事先窺探當中玄機。



演唱會以「Tears」作為主題，顧名思義，就是以眼淚作主題，Ian詳細介紹道：「今次係以唔同嘅眼淚做主題，所以喜怒哀樂，各方面嘅眼淚、情緒都會存在，所雖歌曲安排都會係圍繞住呢啲情緒，希望大家唔好帶任何前設入場睇，嘗試一入場嗰一刻，就投入當刻環境。唔好諗住入去之前要準備啲咩，要聽啲咩歌做定功課，其實係唔使，純粹享受當下。」通常演唱會都會為觀眾帶來驚喜，Ian給大家的驚喜，是要讓大家的耳朵懷孕！Ian道：「編曲上相信會帶到俾大家幾震撼感覺，因為音樂班底陣容鼎盛，樂隊以外，亦有弦樂同管樂，所以好多歌曲，會因應我哋今次會合作嘅音樂班底，重新編曲同調整，相信會為大家帶來一次音樂盛宴體驗，而我自己亦會參與不同樂器演奏部分，大家敬請期待。」

