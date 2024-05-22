Ian陳卓賢個唱門票火速售罄 歌迷跪求加場隨時開至5場

MIRROR成員陳卓賢(Ian)將於今年7月20至22日在亞博Arena舉行首次個人演唱會《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》。門票今日公開發售，不少Hellosss為求入場支持Ian不惜用齊手機、電腦、平板電腦「load」完再「load」，惟三場門票火速售罄。有買不到飛的Hellosss留言要求加場，Ian亦轉載多個帖文多謝大家支持。

本報早於上月底搶先爆Ian的開騷檔期，並有望可以加開至4場，甚至5場。由於Ian本身是MIRROR中的實力唱將之一，年初更勇奪《叱咤樂壇男歌手 》、《叱咤樂壇唱作人 》銅獎，除了Hellosss之外，還有大量喜歡其歌曲的樂迷想入場支持，因此Ian加開至4場的機會性非常高，而Ian轉載的其中一個帖文，更有提及「加場」的字眼。