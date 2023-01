MIRROR成員陳卓賢(Ian)於元旦當日在叱咤頒獎禮獲得唱作人銅獎,今日他在IG分享於錄音室的照片,相中見到他手執鉛筆坐在panel前沉思,並表示新歌快將推出。他更透露照片是由好友Anson Poon為他拍下,並稱對方買了雞髀探班,自己亦將要消失40小時。

此外,Ian亦在限時動態分享新歌多段錄音截圖,寫道︰「Probably my fav one so far(到目前爲止最喜歡的一首)」