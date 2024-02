Ian陳卓賢藉新歌《Lost at First Sight》向結他示愛

Ian新歌《Lost at First Sight》可謂向結他示愛。

Ian陳卓賢今日情人節推出以愛情故事貫穿的Chapter 1作品《Lost at First Sight》,雖然MV有許恩怡參與,成為故事中Ian的傾慕對象,但Ian指這次的主角其實是他至愛的結他!

《Lost at First Sight》MV由許恩怡擔任女主角。

入行前Ian多以結他創作歌曲,但成為歌手後反而少了,所以今次《Lost at First Sight》,就以電結他創作出厚實Funky Style,Ian表示:「自己本身係彈開結他,入行前好多創作都係用結他寫,近年作品反而少咗呢個元素,所以就有呢隻歌誕生。今年推出嘅歌曲,會攞返呢支寶劍擺喺自己身邊。」

一支結他一首歌曲

Ian豈止得一支結他?為了讓大家見識每支結他的靚樣與靚聲,Ian打算每首歌都會讓不同的結他登場,他道:「今次《Lost at First Sight》就係屬於呢支結他,下一首歌就係屬於另一支結他,咁嘅安排幾好,之後出Live、開concert或者拍MV,呢支結他一出現,就代表《Lost at First Sight》呢首歌要出現。」除了有不同的結他登場,Ian透露今年的作品都會以系列形式推出,他說:「用故事性貫穿,形容一段關係唔同嘅Stage,由初相識、發展到Ending會係點。好多人會睇究竟係Happy Ending定係Sad Ending,但呢要賣關子,因為未完全肯定故事嘅句號係屬於點樣一個Ending,大家要多加留意。」