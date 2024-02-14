Ian陳卓賢藉新歌《Lost at First Sight》向結他示愛

Ian陳卓賢今日情人節推出以愛情故事貫穿的Chapter 1作品《Lost at First Sight》，雖然MV有許恩怡參與，成為故事中Ian的傾慕對象，但Ian指這次的主角其實是他至愛的結他！

入行前Ian多以結他創作歌曲，但成為歌手後反而少了，所以今次《Lost at First Sight》，就以電結他創作出厚實Funky Style，Ian表示：「自己本身係彈開結他，入行前好多創作都係用結他寫，近年作品反而少咗呢個元素，所以就有呢隻歌誕生。今年推出嘅歌曲，會攞返呢支寶劍擺喺自己身邊。」

作為第一支登場的結他，Ian特別揀選了人生第一支重鎚出擊添置的Fender Stratocaster，他分享道：「係儲咗好耐錢，終於買到嗰一種，亦係喺我有嘅結他入面最元祖嘅一支，未夠20歲已經喺我身邊，所以陪伴咗我好長一段時間。」MV中Ian拿著這支珍藏，一Show其結他技倆，相信Hellosss望著熒幕也會興奮得尖叫。