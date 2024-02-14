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娛樂
2024-02-14 22:30:34

Ian陳卓賢藉新歌《Lost at First Sight》向結他示愛

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Ian新歌《Lost at First Sight》可謂向結他示愛。

Ian陳卓賢今日情人節推出以愛情故事貫穿的Chapter 1作品《Lost at First Sight》，雖然MV有許恩怡參與，成為故事中Ian的傾慕對象，但Ian指這次的主角其實是他至愛的結他！

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《Lost at First Sight》MV由許恩怡擔任女主角。

入行前Ian多以結他創作歌曲，但成為歌手後反而少了，所以今次《Lost at First Sight》，就以電結他創作出厚實Funky StyleIan表示：「自己本身係彈開結他，入行前好多創作都係用結他寫，近年作品反而少咗呢個元素，所以就有呢隻歌誕生。今年推出嘅歌曲，會攞返呢支寶劍擺喺自己身邊。」

作為第一支登場的結他，Ian特別揀選了人生第一支重鎚出擊添置的Fender Stratocaster，他分享道：「係儲咗好耐錢，終於買到嗰一種，亦係喺我有嘅結他入面最元祖嘅一支，未夠20歲已經喺我身邊，所以陪伴咗我好長一段時間。」MVIan拿著這支珍藏，一Show其結他技倆，相信Hellosss望著熒幕也會興奮得尖叫。

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一支結他一首歌曲

Ian豈止得一支結他？為了讓大家見識每支結他的靚樣與靚聲，Ian打算每首歌都會讓不同的結他登場，他道：「今次《Lost at First Sight》就係屬於呢支結他，下一首歌就係屬於另一支結他，咁嘅安排幾好，之後出Live、開concert或者拍MV，呢支結他一出現，就代表《Lost at First Sight》呢首歌要出現。」除了有不同的結他登場，Ian透露今年的作品都會以系列形式推出，他說：「用故事性貫穿，形容一段關係唔同嘅Stage，由初相識、發展到Ending會係點。好多人會睇究竟係Happy Ending定係Sad Ending，但呢要賣關子，因為未完全肯定故事嘅句號係屬於點樣一個Ending，大家要多加留意。」

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MV忽然買新結他

因為喜歡結他，所以Ian為每一支結他寫一首歌，鍾情結他的佐證在MV現場也有跡可尋，他透露：「依家科技發達，好容易買到嘢。啱啱拍緊MV彈緊結他，同啲朋友又傾開啲結他，喺網上突然見到一支幾靚，於是又納入即將收藏系列。未喺我度，但我會帶佢返屋企，可能係之後其中一首歌嘅主角，但我都幾肯定呢支新結他，嚟緊開Show大家會見到佢嘅出現。」

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即睇Ian陳卓賢講解Lost at First Sight

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