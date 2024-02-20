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娛樂
2024-02-20 12:45:57

IVE香港演唱會｜IVE襲港攻亞博 7月香港站門票下月初開賣

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IVE香港演唱會｜IVE襲港攻亞博 7月香港站門票下月初開賣

IVE今年首度襲港，將於7月攻亞博舞台。

人氣K-POP女團IVE去年底為首次世界巡迴演唱會《IVE THE 1ST WORLD TOUR》揭開序幕，並於11月公布世巡場次，早前已完成橫濱、曼谷、福岡、大阪、吉隆坡等亞洲地區演出，之後就為新加坡及台北站作好準備，3月起就會到美國、法國、西班牙、德國、英國、墨西哥及澳洲等地開騷，而香港站已定76日假亞博AsiaWorld-Arena舉行。

IVE前年12月出道的IVE，大熱作品包括《LOVE DIVE》、《After LIKE》等，今年將首度襲港，令本地粉絲相當期待。近日，香港主辦單位Live Nation已公布售票詳情，全坐位共分五種票價，最貴VIP門票索價HK$2099，其餘票價為$1499、$1299$999、$799，3月6日起優先訂票，於3月8日正式開售。

IVE港騷最貴VIP門票索價HK$2099。 香港主辦單位Live Nation已公布售票詳情，全坐位共分五種票價。 IVE去年底已為首次世界巡迴演唱會《IVE THE 1ST WORLD TOUR》揭開序幕。

IVE THE 1ST WORLD TOUR <SHOW WHAT I HAVE> IN HONG KONG

2024.07.06 (Sat) 7PM

HK$ 2099 (VIP) / 1499 / 1299 / 999 / 799 (全坐位 All Seated)

 

Citi信用卡優先訂票Citi Credit Cardholders Presale⁠⁠

2024.03.06 (Wed) 10am - 11:59pm (HKT)

 

Live Nation 會員優先訂票 Live Nation Members Presale

2024.03.07 (Thu) 10am - 11:59pm (HKT)

 

公開發售 General On Sale

2024.03.08 (Fri) 10am (HKT) onwards at www.cityline.com

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