IVE香港演唱會｜IVE襲港攻亞博 7月香港站門票下月初開賣

人氣K-POP女團IVE去年底為首次世界巡迴演唱會《IVE THE 1ST WORLD TOUR》揭開序幕，並於11月公布世巡場次，早前已完成橫濱、曼谷、福岡、大阪、吉隆坡等亞洲地區演出，之後就為新加坡及台北站作好準備，3月起就會到美國、法國、西班牙、德國、英國、墨西哥及澳洲等地開騷，而香港站已定7月6日假亞博AsiaWorld-Arena舉行。

IVE前年12月出道的IVE，大熱作品包括《LOVE DIVE》、《After LIKE》等，今年將首度襲港，令本地粉絲相當期待。近日，香港主辦單位Live Nation已公布售票詳情，全坐位共分五種票價，最貴VIP門票索價HK$2099，其餘票價為$1499、$1299、$999、$799，3月6日起優先訂票，於3月8日正式開售。