Ivy So波衫值千8蚊惹熱議 球衣店將SOMA當作蘇雅琳

巴黎奧運舉行在即，而歐國盃早前亦已圓滿結束，數周的運動熱潮亦帶領球衣銷售情況。日前有球衣專門店出售印有球員名字的波衫，其中日本隊7號Nakata中田英壽及24 Soma相馬勇紀頗受歡迎，一度缺貨。不過，該店就將Soma相馬勇紀寫作「Soma蘇雅琳」而引來大家熱烈討論。

有網民批對球員欠尊重

店主的舉動令不少球迷笑了出來，有不少Ivy So男fans表示非常好笑，更有意購入「Soma」的波衫以便下次出席活動。同時，亦有人誤以為球衣店真心搞錯，於是出po說︰「一件千八蚊嘅靚衫印ivy so 真心好X Kam仲要賣X晒，同著英超波衫印自己名以及踢石地聯賽件波衫印自己條女個名一樣咁X kam。」

有網民其後回覆︰「首先Soma係相馬勇紀嚟，人地搞gag叫佢做Ivy So，你又真係以為人地為左追星作個名嚟印。」亦有網民認為店主將「Soma」寫作蘇雅琳是對球員欠專重的行為。