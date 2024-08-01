J.Arie純愛新歌《一人之下》譜出姊弟戀 IG搵MV男主角擔當露肉重任

香港獨立唱作歌手J.Arie(雷深如)，近年歌曲露骨大膽，而全新作品《一人之下》卻不再痴線，繼電影主題曲《你死我活》、《我錯》後，J.Arie事隔7年，自己再度推出J式情歌《一人之下》，由女性道出「愛的宣言」，主導愛情。
J.Arie表示：「呢首歌係講我哋女仔就算喺外間嘅世界係『萬人之上』嘅女皇，只要我哋搵到一個心愛嘅人，令到我哋有初戀感覺嘅，我哋都會好願意退位讓賢，臣服喺一個人嘅《一人之下》㗎！近呢幾年都有幸寫慢歌畀其他歌手，今次覺得呢首慢歌終於要留返比自己唱喇！期間限定，只此一首！」J.Arie找來在IG上認識的Marco為《一人之下》擔任MV男主角，她稱：「其實唔係得男仔先鍾意𥄫野，女仔都好鍾意㗎！喺IG上我絕對係畀Marco嘅顏值同埋身材吸引嘅，覺得佢個feel都好適合我個MV，因為佢又可以man又可以有種弟弟可愛嘅感覺！」J.Arie更大讚拍檔Marco有點似Tyson Yoshi。
床戲充滿初戀感覺
對一般歌手而言，情歌及拍愛情主題MV均屬平常，但以J.Arie來講簡直就是一個反傳統，她認為：「要我平淡化簡直就係難之極難啦，我痴㗎嘛！但都我覺得呢首歌本身應該好多好強勢，好麻甩，成日都要照顧人嘅女仔會好有共鳴，所以MV我都想拍得生活化啲，相信入面嘅情節大家日常生活都會深深感受過，經歷過，呢啲咪就係共鳴囉！」今次MV中的「床戲」，不再係「嗰啲」床戲，係純純的愛，好有初戀感覺。J.Arie話：「愛唔止係激情嘅！雖然我係好鍾意性愛，但係女皇日常生活都需要唞吓氣，需要初戀！今次我唔使除衫啦，除衫就交畀男主角Marco啦！畢竟佢真係練到好大隻，身材咁好，呢啲床戲除衫部份就交畀佢啦！」《一人之下》的MV今晚9時在J.Arie的YouTube頻道首播。