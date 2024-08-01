J.Arie純愛新歌《一人之下》譜出姊弟戀 IG搵MV男主角擔當露肉重任

香港獨立唱作歌手J.Arie(雷深如)，近年歌曲露骨大膽，而全新作品《一人之下》卻不再痴線，繼電影主題曲《你死我活》、《我錯》後，J.Arie事隔7年，自己再度推出J式情歌《一人之下》，由女性道出「愛的宣言」，主導愛情。

J.Arie表示：「呢首歌係講我哋女仔就算喺外間嘅世界係『萬人之上』嘅女皇，只要我哋搵到一個心愛嘅人，令到我哋有初戀感覺嘅，我哋都會好願意退位讓賢，臣服喺一個人嘅《一人之下》㗎！近呢幾年都有幸寫慢歌畀其他歌手，今次覺得呢首慢歌終於要留返比自己唱喇！期間限定，只此一首！」J.Arie找來在IG上認識的Marco為《一人之下》擔任MV男主角，她稱：「其實唔係得男仔先鍾意𥄫野，女仔都好鍾意㗎！喺IG上我絕對係畀Marco嘅顏值同埋身材吸引嘅，覺得佢個feel都好適合我個MV，因為佢又可以man又可以有種弟弟可愛嘅感覺！」J.Arie更大讚拍檔Marco有點似Tyson Yoshi。