Jeffrey考車一take pass想找Edan試車 魏浚笙拒「找數」吻賀壽星女阿正：可能要下一世 (有片)

Jeffrey魏浚笙今日現身銅鑼灣時代廣場，主持金龍醒獅點睛儀式，現場大批粉絲守候，Jeffrey於昨日特地花一小時親筆寫揮春，即場派給fans，又非常親切地與fans自拍，場面熱鬧。他接受傳媒訪問，談到昨日情人節考車牌合格時，仍然表現興奮，他直言，「經過上次失敗，終於可一雪前恥。」他起初還欺騙5膠自己不合格，後來才宣告一take pass，他笑言機會難得，要享受勝利的興奮。

投「高調車牌」 籲大家高抬貴手

Jeffrey自言好幸運，因考牌時路面暢順，非常感恩。問到筆試失敗可有陰影，他表示考牌前好擔心，特地提前練車兩小時，「但估唔到考牌時仍腳震，所以仍要多練車，好享受過程。」他坦言已準備買車，但暫時不會買dream car，希望多練習技術，首先會買較實用的車，至於誰是自位乘客，他笑言，「自己囉！希望坐隔籬一定要識揸車，有個識揸車的監視會享受啲。」他表示早前也試過買椅子坐Edan車，也有可能找Edan試車。

今日有大批fans出席活動，有fans更送上「應援車牌」賀Jeffrey考車合格，問到他可會競投專屬的獨特車牌時，Jeffrey笑言，「其實我都出名高調，有想過搞一個自己的車牌，希望大家高抬貴手，我競投時唔好炒貴個價，不過都係順其自然啦！」