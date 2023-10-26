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娛樂
2023-10-26 15:40:38

Jeffrey魏浚笙如願拍日系MV 請來一代當紅潮模驚喜登場 (多圖)

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Jeffrey魏浚笙如願拍日系MV 請來一代當紅潮模驚喜登場

《Never Say Never》今晚9點MV首播及在各大平台上架。

魏浚笙（Jeffrey）今年強勢進軍樂壇，先後推出三支單曲均取得不俗成績，在音樂頒獎禮上爭奪新人金獎金可謂如虎添翼。

Jeffrey為發展歌唱事業相當勤力，今日推出第四首個人單曲《Never Say Never》，安排今晚9點在各大音樂平台上架，而MV也會同步首播。《Never Say Never》有別之前三首情歌曲風，由Anson Chan作曲、梁栢堅填詞，雖然他強調此曲「不是派台歌」，但鍾情日系文化的Jeffrey就專程到日本拍攝新歌MV，並表示：「終於在日本拍了我想拍的First Love。」昨晚他先行公開MV部份片段，並謝謝各單位的努力，透露是因為某些原因而誕生。從MV片段所見，Jeffrey以不同造型現身日本街頭、車站及洗衣店等，除與MV女主角上演愛情故事外，紅極一時的日本潮模藤井Lena也有登場，獲不少網民大呼驚喜及期待。Jeffrey在今次MV中化身到日本追夢的漫畫家，獨自在他鄉打拚，但依然堅持靠自己的一雙巧手畫出彩虹。

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《Never Say Never》 《Never Say Never》 《Never Say Never》 《Never Say Never》 《Never Say Never》 《Never Say Never》 《Never Say Never》 日本混血女神藤井Lena久休復出客串新歌MV。 日本混血女神藤井Lena久休復出客串新歌MV。 日本混血女神藤井Lena久休復出客串新歌MV。

大玩J Rock曲風

《Never Say Never》是譚仔三哥米線15周年主題曲，由Edward Chan打造及監製，找來Anson Chan創作J-Rock曲風；再由「貼地填詞人」梁栢堅執筆，道出一個熱血的追夢故事，結合文字、聲音與畫面。作為今次歌曲的監製，Edward Chan有感作品有著非常濃厚的日本流行搖擺風格，特別邀請日藉混音大師渡辺省二郎先生為《Never Say Never》作混音。渡邊先生混音的作品無數，當中包括星野源、Official髭男dism、濱崎涉、PUFFY以及一系列日本YouTube頻道「THE FIRST TAKE」 內的單曲；《Never Say Never》的後期製作與MV拍攝都在日本進行，對樂迷來說絕對是「辛」驚喜。

Jeffrey魏浚笙一口氣推出多首單曲，自言做個勤力仔。 Jeffrey魏浚笙一口氣推出多首單曲，自言做個勤力仔。 Jeffrey魏浚笙專程到日本拍攝新歌MV。 《Never Say Never》今晚9點MV首播及在各大平台上架。 《Never Say Never》今晚9點MV首播及在各大平台上架。 紅極一時的日本潮模藤井Lena也在MV中驚喜登場。 紅極一時的日本潮模藤井Lena也在MV中驚喜登場。
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