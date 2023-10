Jeffrey魏浚笙如願拍日系MV 請來一代當紅潮模驚喜登場 (多圖)

Jeffrey為發展歌唱事業相當勤力,今日推出第四首個人單曲《Never Say Never》,安排今晚9點在各大音樂平台上架,而MV也會同步首播。《Never Say Never》有別之前三首情歌曲風,由Anson Chan作曲、梁栢堅填詞,雖然他強調此曲「不是派台歌」,但鍾情日系文化的Jeffrey就專程到日本拍攝新歌MV,並表示:「終於在日本拍了我想拍的First Love。」昨晚他先行公開MV部份片段,並謝謝各單位的努力,透露是因為某些原因而誕生。從MV片段所見,Jeffrey以不同造型現身日本街頭、車站及洗衣店等,除與MV女主角上演愛情故事外,紅極一時的日本潮模藤井Lena也有登場,獲不少網民大呼驚喜及期待。Jeffrey在今次MV中化身到日本追夢的漫畫家,獨自在他鄉打拚,但依然堅持靠自己的一雙巧手畫出彩虹。

大玩J Rock曲風

《Never Say Never》是譚仔三哥米線15周年主題曲,由Edward Chan打造及監製,找來Anson Chan創作J-Rock曲風;再由「貼地填詞人」梁栢堅執筆,道出一個熱血的追夢故事,結合文字、聲音與畫面。作為今次歌曲的監製,Edward Chan有感作品有著非常濃厚的日本流行搖擺風格,特別邀請日藉混音大師渡辺省二郎先生為《Never Say Never》作混音。渡邊先生混音的作品無數,當中包括星野源、Official髭男dism、濱崎涉、PUFFY以及一系列日本YouTube頻道「THE FIRST TAKE」 內的單曲;《Never Say Never》的後期製作與MV拍攝都在日本進行,對樂迷來說絕對是「辛」驚喜。