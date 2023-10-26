Jeffrey魏浚笙如願拍日系MV 請來一代當紅潮模驚喜登場 (多圖)

魏浚笙（Jeffrey）今年強勢進軍樂壇，先後推出三支單曲均取得不俗成績，在音樂頒獎禮上爭奪新人金獎金可謂如虎添翼。

Jeffrey為發展歌唱事業相當勤力，今日推出第四首個人單曲《Never Say Never》，安排今晚9點在各大音樂平台上架，而MV也會同步首播。《Never Say Never》有別之前三首情歌曲風，由Anson Chan作曲、梁栢堅填詞，雖然他強調此曲「不是派台歌」，但鍾情日系文化的Jeffrey就專程到日本拍攝新歌MV，並表示：「終於在日本拍了我想拍的First Love。」昨晚他先行公開MV部份片段，並謝謝各單位的努力，透露是因為某些原因而誕生。從MV片段所見，Jeffrey以不同造型現身日本街頭、車站及洗衣店等，除與MV女主角上演愛情故事外，紅極一時的日本潮模藤井Lena也有登場，獲不少網民大呼驚喜及期待。Jeffrey在今次MV中化身到日本追夢的漫畫家，獨自在他鄉打拚，但依然堅持靠自己的一雙巧手畫出彩虹。