IG公布代言消息

Jeffrey在IG上載代言廣告,並寫道:「出發向夢想啟航,if you never try,you will never know,過去不斷努力探索未知領域,一步一步接受挑戰。但一個人嘅力量畢竟有限,一大班熱血嘅隊友可以激發更澎湃嘅汗水力量,行得更快、更遠、更爽。」

「由拍ISWIM做余浪沖,到成為 @pocarisweathk 嘅最強隊友,等我同大家一齊揮灑超乎想像嘅汗水力,全速向夢想前進,沾沾呢個廣告濕水都拍得咁好,We are the Power of Sweat!」