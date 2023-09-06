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娛樂
2023-09-06 21:03:42

Jeffrey魏浚笙爆笑講經 獲Edan呂爵安封金句大師：偉論係佢Style(附訪問片)

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Edan與Jeffrey出席時裝品牌活動。(林俊源攝)

Edan與Jeffrey出席時裝品牌活動，爆笑受訪。(林俊源攝)

MIRROR成員Edan(呂爵安)Jeffrey(魏浚笙)今日於尖沙咀出席時裝品牌概念店的開幕活動，齊齊接受傳媒訪問。JeffreyDo姐點名指他經常講經，早前他發表的偉論成為熱話，今日受訪時再次哲學家上身，「過程最緊要，正如Edan所講，上到舞台就應該享受每個moment！」旁邊的Edan大表贊同，「佢真係金句大師！」問到明白Jeffrey的偉論嗎？他為兄弟解釋，「Jeffrey平時冇咁偉論，可能面對傳媒或公眾緊張驚講錯，偉論就係佢Style！」接著Jeffrey透露自己正在閱讀《富爸爸窮爸爸》，分享道，「佢有一句係唔好諗點慳錢，諗點賺錢，好高深。」接著他又介紹新歌失約巴黎》，指歌曲主題談追夢。

Edan與Jeffrey出席時裝品牌活動，兩人多謝守候現場的fans。(林俊源攝) Edan與Jeffrey出席時裝品牌活動。(林俊源攝)

Jeffrey大讚「小如豬」好可愛

Edan上月底完成首次個人演唱會，獲妹妹「小如豬」出po讚，他笑言：「都開心，因為有咁嘅妹妹唔容易，佢有咁嘅哥哥都唔容易。其實她在我開騷前患流甲病倒，我擔心影響聲線，暫時唔返屋企住，佢有啲內疚。」幸好「小如豬」康復後看到Edan的尾場演唱會，他大爆：「以我所知佢睇到喊，佢話一坐下就好感動，可能看我小時候的片段，她比較感性。」Jeffrey就大讚「小如豬」真人好可愛，「好似兩個Edan咁，其實佢哋成家都個樣都一樣。」

Edan表示撰長文出po原意想減少惡言相向，強調是姜濤友好關係不變。 Edan出席公開活動，親目回應演唱會千字文餘波 Edan、Jeffrey、王丹妮和譚旻萱出席時裝品牌活動。(林俊源攝) Jeffrey與王丹妮出席時裝品牌活動。(林俊源攝) Edan出席時裝品牌活動。(林俊源攝)

Edan澄清未落實拍《闔家辣2

Edan續說曾想過邀請「小如豬」出席6膠聚會，「佢哋話要介紹肥腸認識我妹妹，我話唔好啦……」問到Jeffrey是否符合「妹夫」要求？他笑言如果Jeffrey未拍拖也是理想人選，「其實她好乖，嘴邊常說想溝仔，但暫時沒有，(踢爆妹妹，擔心她嬲嗎？)死啦，不如cut咗呢段……佢咁靚，當然有追求者，但暫時未拍拖。」他大讚「小如豬」有跳舞唱歌天份，一直很想兄妹檔合唱，若妹妹想入行，自薦做經理人，但妹妹不想太高調，也尊重她的決定。對於有報導指Edan將拍闔家辣2》，他回應指對計劃略有所聞，但因檔期問題仍未落實，當然也希望原班人馬能合作拍續集，為觀眾奉上開心賀歲片。

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