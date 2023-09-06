Jeffrey魏浚笙爆笑講經 獲Edan呂爵安封金句大師：偉論係佢Style(附訪問片)

MIRROR成員Edan(呂爵安)和Jeffrey(魏浚笙)今日於尖沙咀出席時裝品牌概念店的開幕活動，齊齊接受傳媒訪問。Jeffrey被Do姐點名指他經常講經，早前他發表的偉論成為熱話，今日受訪時再次哲學家上身，「過程最緊要，正如Edan所講，上到舞台就應該享受每個moment！」旁邊的Edan大表贊同，「佢真係金句大師！」問到明白Jeffrey的偉論嗎？他為兄弟解釋，「Jeffrey平時冇咁偉論，可能面對傳媒或公眾緊張驚講錯，偉論就係佢Style！」接著Jeffrey透露自己正在閱讀《富爸爸窮爸爸》，分享道，「佢有一句係唔好諗點慳錢，諗點賺錢，好高深。」接著他又介紹新歌《失約巴黎》，指歌曲主題談追夢。

Jeffrey大讚「小如豬」好可愛 Edan上月底完成首次個人演唱會，獲妹妹「小如豬」出po讚，他笑言：「都開心，因為有咁嘅妹妹唔容易，佢有咁嘅哥哥都唔容易。其實她在我開騷前患流甲病倒，我擔心影響聲線，暫時唔返屋企住，佢有啲內疚。」幸好「小如豬」康復後看到Edan的尾場演唱會，他大爆：「以我所知佢睇到喊，佢話一坐下就好感動，可能看我小時候的片段，她比較感性。」Jeffrey就大讚「小如豬」真人好可愛，「好似兩個Edan咁，其實佢哋成家都個樣都一樣。」