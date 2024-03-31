Jennifer Garner 一秒愛上女主角 坦言想開拍《他消失前的最後一句話》S2

Apple TV+ 本週宣布熱門愛情懸疑影集《他消失前的最後一句話》（The Last Thing He Told Me）將續訂第二季的消息。
《他消失前的最後一句話》改編自《紐約時報》暢銷冠軍、由 Laura Dave 所著作的同名小說，同時也是《晨間直播室》(The Morning Show) 女星 Reese Witherspoon 所創辦的讀書俱樂部中精選書籍之一。
這部備受喜愛的原著小說將延續懸疑解謎的故事風格，預計於 2025 年推出續集於第二季影集上線前出版。《他消失前的最後一句話》（The Last Thing He Told Me）第二季將由二十世紀影業和 Reese Witherspoon 的製作公司《Hello Sunshine》共同製作，其中要角包含 Jennifer Garner、Nikolaj Coster-Waldau、 Angourie Rice 以及David Morse 等將全數回歸演出。
《他消失前的最後一句話》（The Last Thing He Told Me）第一季於 Apple TV+ 現正熱播中。
擔綱演出女主角並擔任監製的 Jennifer Garner 描述自己讀完 Laura Dave 所著作的小說《他消失前的最後一句話》第一頁後，就愛上了女主角 Hannah，並對於自己從讀者和超級粉絲的身份搖身一變成為演員和監製的這個過程感到非常棒，更稱之為自己「演藝生涯的一大亮點」。Jennifer Garner 表示：「我很開心能繼續講述 Hannah 的故事 – 簡直迫不及待地答應拍攝第二季！這些角色和他們的故事對我來說意義重大，就像支持這部影集的觀眾朋友們一樣；我們很興奮能透過下一季帶給觀眾更多精彩内容。」
艾美獎提名《Damages》製作人 Aaron Zelman 也將加入《他消失前的最後一句話》（The Last Thing He Told Me）第二季擔任監製，並與奧斯卡金獎得主《Spotlight》Josh Singer、Witherspoon、Lauren Neustadter 和女主角 Jennifer Garner 等人一同參與製作。