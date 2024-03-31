Jennifer Garner 一秒愛上女主角 坦言想開拍《他消失前的最後一句話》S2

Apple TV+ 本週宣布熱門愛情懸疑影集《他消失前的最後一句話》（The Last Thing He Told Me）將續訂第二季的消息。

《他消失前的最後一句話》改編自《紐約時報》暢銷冠軍、由 Laura Dave 所著作的同名小說，同時也是《晨間直播室》(The Morning Show) 女星 Reese Witherspoon 所創辦的讀書俱樂部中精選書籍之一。

這部備受喜愛的原著小說將延續懸疑解謎的故事風格，預計於 2025 年推出續集於第二季影集上線前出版。《他消失前的最後一句話》（The Last Thing He Told Me）第二季將由二十世紀影業和 Reese Witherspoon 的製作公司《Hello Sunshine》共同製作，其中要角包含 Jennifer Garner、Nikolaj Coster-Waldau、 Angourie Rice 以及David Morse 等將全數回歸演出。

《他消失前的最後一句話》（The Last Thing He Told Me）第一季於 Apple TV+ 現正熱播中。

