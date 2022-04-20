Jer柳應廷今日出新歌《離別的規矩》 花姐有感而發：最可怕係選擇扮唔知

耳孕要懷孕了！MIRROR成員Jer(柳應廷)昨晚(19日)在社交平台宣布，將於今日(20日)推出新歌《離別的規矩》，早前Jer已預告今年的全新系列包括情歌，MIRROR官方文案以「行多遠仍離不去/身與心縱願意跟隨/決定放手是《離別的規矩》」作介紹，相信是關於分手的情歌，而歌曲的宣傳照更是首次有女主角登場，不過就看不清到底是誰，而MV上架日期仍有待公布。雖未知幾時有MV睇，要聽新歌則可於中午12點留意叱咤903首播，1點後亦在各大音樂平台上架。
花姐慨嘆年紀大更害怕
花姐在IG介紹柳的新歌時，有感而發：「離別已經係傷痛嘅事，在傷痛下仍然要守規矩，實在感到無奈。年紀大了，以為會識放下，但反而更加害怕人際關係，更加怕與人相處，以為大家真誠對待，原來當中仍然有謊言，最可怕我亦選擇扮唔知，虛偽面對對方。以為大家心裡愛著大家，所以願意將生命100%付出，原來這100%早已變成理所當然。係呢一刻，離別可能係最好嘅選擇。」
Jer新歌淺白貼地
《離別的規矩》繼續由「物語」和「重生」系列的王雙駿(Carl叔叔)和小克聯手打造，近日「克牛」兩人已先後劇透Jer的新歌內容，小克率先提示歌曲與「窗」與「距離」有關，提醒柳柳粉(Jer粉絲暱稱)耳仔要避孕，繼而又大賣關子稱「仲會有一樖好有象徵意義嘅花出現，嗱咪搞爛gag，並唔係指窗花呀吓；都唔係生命之花呀！呢個系列好落地好淺白架⋯⋯暫時」而Carl叔叔則首次為Jer錄bass，日前更上載一段Jer在「緩跑」錄音的短片，令一眾期待著耳仔懷孕的柳柳粉大感好奇。