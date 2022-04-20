Jer柳應廷今日出新歌《離別的規矩》 花姐有感而發：最可怕係選擇扮唔知

耳孕要懷孕了！MIRROR成員Jer(柳應廷)昨晚(19日)在社交平台宣布，將於今日(20日)推出新歌《離別的規矩》，早前Jer已預告今年的全新系列包括情歌，MIRROR官方文案以「行多遠仍離不去/身與心縱願意跟隨/決定放手是《離別的規矩》」作介紹，相信是關於分手的情歌，而歌曲的宣傳照更是首次有女主角登場，不過就看不清到底是誰，而MV上架日期仍有待公布。雖未知幾時有MV睇，要聽新歌則可於中午12點留意叱咤903首播，1點後亦在各大音樂平台上架。

花姐慨嘆年紀大更害怕

花姐在IG介紹柳的新歌時，有感而發：「離別已經係傷痛嘅事，在傷痛下仍然要守規矩，實在感到無奈。年紀大了，以為會識放下，但反而更加害怕人際關係，更加怕與人相處，以為大家真誠對待，原來當中仍然有謊言，最可怕我亦選擇扮唔知，虛偽面對對方。以為大家心裡愛著大家，所以願意將生命100%付出，原來這100%早已變成理所當然。係呢一刻，離別可能係最好嘅選擇。」