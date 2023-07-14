Jer柳應廷個人演唱會｜完show感不捨想多開幾場 Jer要唱到大家變婆婆伯伯

MIRROR成員Jer柳應廷於會展舉行一連四晚的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，於周一(10日)已圓滿結束。Jer以觸動人心的歌聲帶領觀眾跨越他精心打造的宇宙，從歌單、Live Band 、Video wall、舞台設計、燈光音響都完美配合，除了有重量級嘉賓林宥嘉，尾場與吳林峰、The Hertz和雷同二友分享舞台，亦見心思。演唱會廣獲好評，毛舜筠、梁祖堯、彭秀慧等都大讚，為MIRRROR的SOLO CONCERT系列打響頭炮。

從擔心到空虛不捨：我真係好鍾意唱歌

Jer今日在社交平台發文分享Show後感，坦言出道幾年間腦海一直構思開show的選曲與流程，雖然起初擔心自己難以應付4場show，但真正結束後又感空虛不捨，「真係好唔捨得呢個run down，用咗幾年去籌備……真係好想開多d場次，去比一直支持我嘅你哋睇……好想你哋每一位都入到場。」不過現實是4場show已圓滿落幕，他感激台前幕後團隊，以及每晚早到遲走，落力揮動手燈、大聲和唱至歌聲穿透耳機的柳柳粉，「多謝你哋每一位，成就咗我呢個係腦海諗咗好耐嘅片段，多謝……想講你哋每一位都係我背後嘅力量。」向來是積極開心仔的Jer承諾，「我應承你哋我會繼續唱……唱到大家變左婆婆伯伯，都繼續唱~因為我真係好鍾意唱歌!」MIRROR兄弟Edan、Jeremy均有留言讚Jer叻仔及派心。