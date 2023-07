Jer柳應廷個人演唱會｜完show感不捨想多開幾場 Jer要唱到大家變婆婆伯伯

MIRROR成員Jer柳應廷於會展舉行一連四晚的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,於周一(10日)已圓滿結束。Jer以觸動人心的歌聲帶領觀眾跨越他精心打造的宇宙,從歌單、Live Band 、Video wall、舞台設計、燈光音響都完美配合,除了有重量級嘉賓林宥嘉,尾場與吳林峰、The Hertz和雷同二友分享舞台,亦見心思。演唱會廣獲好評,毛舜筠、梁祖堯、彭秀慧等都大讚,為MIRRROR的SOLO CONCERT系列打響頭炮。