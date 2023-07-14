Jer柳應廷個人演唱會｜完show感不捨想多開幾場 Jer要唱到大家變婆婆伯伯

MIRROR成員Jer柳應廷於會展舉行一連四晚的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，於周一(10日)已圓滿結束。Jer以觸動人心的歌聲帶領觀眾跨越他精心打造的宇宙，從歌單、Live Band 、Video wall、舞台設計、燈光音響都完美配合，除了有重量級嘉賓林宥嘉，尾場與吳林峰、The Hertz和雷同二友分享舞台，亦見心思。演唱會廣獲好評，毛舜筠、梁祖堯、彭秀慧等都大讚，為MIRRROR的SOLO CONCERT系列打響頭炮。
從擔心到空虛不捨：我真係好鍾意唱歌
Jer今日在社交平台發文分享Show後感，坦言出道幾年間腦海一直構思開show的選曲與流程，雖然起初擔心自己難以應付4場show，但真正結束後又感空虛不捨，「真係好唔捨得呢個run down，用咗幾年去籌備……真係好想開多d場次，去比一直支持我嘅你哋睇……好想你哋每一位都入到場。」不過現實是4場show已圓滿落幕，他感激台前幕後團隊，以及每晚早到遲走，落力揮動手燈、大聲和唱至歌聲穿透耳機的柳柳粉，「多謝你哋每一位，成就咗我呢個係腦海諗咗好耐嘅片段，多謝……想講你哋每一位都係我背後嘅力量。」向來是積極開心仔的Jer承諾，「我應承你哋我會繼續唱……唱到大家變左婆婆伯伯，都繼續唱~因為我真係好鍾意唱歌!」MIRROR兄弟Edan、Jeremy均有留言讚Jer叻仔及派心。
Jer連彩排唱8場 小克真心佩服：乜水萬歲
Jer於完成4場演唱會後，不少台前幕後團隊包括「雷同中峰」和唱小隊(雷同二友的謝芊彤和謝芊蕾、The Hertz主音Herman黃瑋中和吳林峰)，以及一眾樂手都先後發文，大感show後抑鬱。與阿Jer合作無間的填詞人小克，作為台下藝眾，亦在IG限時動態分享睇騷感受，「輕輕攬咗一嘢條友宜係好實淨，同佢唱功一樣。咁Q難唱嘅歌唱足四場(Carl叔話佢3號彩排開始唱所以其實係唱咗8場)，柳仔，真心佩服，亦替你高興，乜水萬歲。」而Jer亦有轉發小克的分享，回應說：「唱多10場！」小克則再度轉發，回應：「咁我寫多10首！」
感激同頻率又有愛的團隊
Jer坦言在演唱會上高呼唱到80歲，以及回應小克想唱多10場都是真心話，他寫道，「一開頭知道自己有四場show果陣，都擔心會應付唔黎……show前不斷練歌練氣練舞，但係完左先發覺…自己係幾咁唔捨得，呢幾年keep住係個腦海中諗嘅歌，rundown flow……經過四日就完咗，靜落黎果陣都幾空虛。」可惜現實4場show已經曲終人散，Jer表示，「希望透過rundown，比到d我想講嘅野同力量你哋。」能夠呈現Jer幾年來的腦海構思，成就一個演唱會，台前幕後每一位都功不可沒，包括音樂總監王雙駿(Carl叔叔)、演唱會監製莊少榮、One Orchestra Band、舞蹈團隊、梳化服、台燈聲、video wall製作團隊等，Jer表示，「呢個團隊真係好有愛，同一班相同頻率嘅人表演真係好開心，好多謝，好多謝支持我嘅每一位。」Carl叔叔亦轉發了Jer的分享，寫道：「一起期待下一次！」