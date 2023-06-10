Jer柳應廷劇透新歌癲喪MV相 粉絲幽默留言：JM9狀態

MIRROR成員柳應廷(Jer)於上月推出新歌《JM單身9》，首次與陳蕾和黃偉文合作，嘗試全新曲風，玩味十足的歌曲演繹，充滿驚喜，一張似是單身狗被強行改造的宣傳照，盡顯破格本色。不過，歌曲推出至今逾兩周，仍未公布MV面世日期，令一眾柳柳粉(Jer粉絲)等到頸都長。Jer日前終於劇透4張MV照片，讓粉絲「望相止渴」，他寫道：「好好玩嘅一次影相，開心~劇透一下…《JM單身9》個MV拍完幾日，今次MV大家估下係咩狀態呢？」

癲喪飛騰

Jer在4張照片中，自由奔放地飛躍彈跳，表現癲喪，充分表現《JM單身9》歌詞「我唔就範、我唔就範，路係自己揀」的輕鬆自在，其中一張相有點歇斯底里，令人聯想「枷鎖若是阻止我玩/Let’s burn it to the ground」的歌詞。不少柳柳粉見Jer開心自high，亦幽默留言，「JM9狀態」、「咪就係唔知你JM9狀態」、「青山走犯」、「對於咁多人向你留言JM9有咩睇法？」另外，亦有留言表示，「大隻Jer哥騰空力驚人」、「買到演唱會飛嘅狀態」等，非常搞笑。黃偉文曾表示為Jer填詞時，私下給自己「一定要讓柳先生過足戲癮」的任務，看來不只演繹歌曲，相信Jer在MV也會過足戲癮。向來Jer慢工出細貨，相信今次MV必會為粉絲帶來更多驚喜。