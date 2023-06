Jer柳應廷劇透新歌癲喪MV相 粉絲幽默留言：JM9狀態

癲喪飛騰

Jer在4張照片中,自由奔放地飛躍彈跳,表現癲喪,充分表現《JM單身9》歌詞「我唔就範、我唔就範,路係自己揀」的輕鬆自在,其中一張相有點歇斯底里,令人聯想「枷鎖若是阻止我玩/Let’s burn it to the ground」的歌詞。不少柳柳粉見Jer開心自high,亦幽默留言,「JM9狀態」、「咪就係唔知你JM9狀態」、「青山走犯」、「對於咁多人向你留言JM9有咩睇法?」另外,亦有留言表示,「大隻Jer哥騰空力驚人」、「買到演唱會飛嘅狀態」等,非常搞笑。黃偉文曾表示為Jer填詞時,私下給自己「一定要讓柳先生過足戲癮」的任務,看來不只演繹歌曲,相信Jer在MV也會過足戲癮。向來Jer慢工出細貨,相信今次MV必會為粉絲帶來更多驚喜。