Jer柳應廷及Jeremy李駿傑今晚登THE FIRST TAKE合唱《人類群星閃耀時》

Jer:起開心 Jeremy:好緊張今次成果

Jer在社交平台分享感受:「It's my honour to be here. Thank you so much《The First Take》~超開心可以帶到呢首歌上黎。」

Jeremy在社交平台分享感受:「《人類群星閃耀時》The First Take版本,好開心有機會可以同Jer合唱呢首歌,希望呢個版本可以帶到唔一樣嘅感覺俾大家,呢個機會真係好難得,我地兩個都好緊張今次嘅成果,希望大家喜歡今次嘅表演。」

今晚Jer和Jeremy將於8時45分開始,透過IG Live與樂迷一起睇THE FIRST TAKE」首播,相信屆時柳柳粉及unicorns們都會守候同步收看。