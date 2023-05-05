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娛樂
2023-05-05 17:33:14

Jer柳應廷及Jeremy李駿傑今晚登THE FIRST TAKE合唱《人類群星閃耀時》

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「雙金Jers」Jer與Jeremy是MIRROR首兩位登上THE FIRST TAKE獻唱的成員。

「雙金Jers」Jer與Jeremy是MIRROR首兩位登上THE FIRST TAKE獻唱的成員。

MIRROR成員柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)將於今晚在日本大型音樂平台THE FIRST TAKE登場，成為繼陳柏宇後第二組來自香港的演唱單位，亦是MIRROR首兩位登上THE FIRST TAKE的成員。

今日「THE FIRST TAKE」平台公布兩人演唱的歌曲是Jer「重生(REBIRTH)系列」三部曲的終章人類群星閃耀時》(Stellar Moments of Humankind)。不過，這次的獻唱的版本將有別於原本的激昂版本，官方平台介紹，樂曲以acoustic原音方式重新演繹，由「雙金Jers」Jer和Jeremy共同獻唱，帶來一鏡到底的表演。

Jer和Jeremy今晚將獻唱acoustic版的《人類群星閃耀時》 兩人今晚透過IG LIVE與樂迷一起睇首播。 Jer在社交平台分享感受，超開心可以帶《人類群星閃耀時》上THE FIRST TAKE。 Jeremy表示，他與Jer都很緊張今次成果。

Jer：起開心  Jeremy：好緊張今次成果

Jer在社交平台分享感受：「It's my honour to be here. Thank you so much《The First Take》~超開心可以帶到呢首歌上黎。」

Jeremy在社交平台分享感受：「《人類群星閃耀時》The First Take版本，好開心有機會可以同Jer合唱呢首歌，希望呢個版本可以帶到唔一樣嘅感覺俾大家，呢個機會真係好難得，我地兩個都好緊張今次嘅成果，希望大家喜歡今次嘅表演。」

今晚Jer和Jeremy將於8時45分開始，透過IG Live與樂迷一起睇THE FIRST TAKE」首播，相信屆時柳柳粉及unicorns們都會守候同步收看。

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