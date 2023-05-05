Jer柳應廷及Jeremy李駿傑今晚登THE FIRST TAKE合唱《人類群星閃耀時》

MIRROR成員柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)將於今晚在日本大型音樂平台THE FIRST TAKE登場，成為繼陳柏宇後第二組來自香港的演唱單位，亦是MIRROR首兩位登上THE FIRST TAKE的成員。

今日「THE FIRST TAKE」平台公布兩人演唱的歌曲是Jer「重生(REBIRTH)系列」三部曲的終章《人類群星閃耀時》(Stellar Moments of Humankind)。不過，這次的獻唱的版本將有別於原本的激昂版本，官方平台介紹，樂曲以acoustic原音方式重新演繹，由「雙金Jers」Jer和Jeremy共同獻唱，帶來一鏡到底的表演。