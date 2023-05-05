Jer柳應廷及Jeremy李駿傑今晚登THE FIRST TAKE合唱《人類群星閃耀時》

MIRROR成員柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)將於今晚在日本大型音樂平台THE FIRST TAKE登場，成為繼陳柏宇後第二組來自香港的演唱單位，亦是MIRROR首兩位登上THE FIRST TAKE的成員。
今日「THE FIRST TAKE」平台公布兩人演唱的歌曲是Jer「重生(REBIRTH)系列」三部曲的終章《人類群星閃耀時》(Stellar Moments of Humankind)。不過，這次的獻唱的版本將有別於原本的激昂版本，官方平台介紹，樂曲以acoustic原音方式重新演繹，由「雙金Jers」Jer和Jeremy共同獻唱，帶來一鏡到底的表演。
Jer：起開心 Jeremy：好緊張今次成果
Jer在社交平台分享感受：「It's my honour to be here. Thank you so much《The First Take》~超開心可以帶到呢首歌上黎。」
Jeremy在社交平台分享感受：「《人類群星閃耀時》The First Take版本，好開心有機會可以同Jer合唱呢首歌，希望呢個版本可以帶到唔一樣嘅感覺俾大家，呢個機會真係好難得，我地兩個都好緊張今次嘅成果，希望大家喜歡今次嘅表演。」
今晚Jer和Jeremy將於8時45分開始，透過IG Live與樂迷一起睇THE FIRST TAKE」首播，相信屆時柳柳粉及unicorns們都會守候同步收看。