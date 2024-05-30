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娛樂
2024-05-30 12:00:00

Jer柳應廷新歌獲Jay Fung出po大讚 「上水」聽首播即興哼唱送贈魔鬼笑聲

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Jer柳應廷新歌走暗黑童話風格，以日本武士妝配黑眼淚拍宣傳照。

Jer柳應廷新歌走暗黑童話風格，以日本武士妝配黑眼淚拍宣傳照。

柳應廷(Jer)昨日(29)推出本年度第二首單曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，找來馮允謙(Jay Fung)作曲，這是兩人繼《JOOX Live 2021》在網上音樂會後，在音樂會上正式合作，Jay FungJer的演繹大表欣賞，特地在社交平台出po，寫道：「由我哋幾年前一齊合作做online音樂會，我已經講過好想寫首歌畀你～ 估唔到幾年後終於有機會喇！Really love this song and your vocals on this bro!!! And awesome arrangement (大意是很喜歡這歌和Jer的演唱，還有令人驚嘆的編曲)」同時他亦不忘多謝填詞的周耀輝為這怪誕多變的旋律(twisted song)譜詞，以及王雙駿(Carl叔叔)的編曲。

Jay Fung為Jer新歌作曲，原來一直期待合作機會。 Jer柳應廷「上水」與fans聽新歌首播，即興哼唱並贈送「床照」。 Jay Fung在IG Story指Jer令他釋放內心的魔鬼。

花6小時錄唱和音

歌曲昨日中午在電台首播，JerTG「上水」與柳柳粉(Jer粉絲匿稱)一齊聽首播，新歌走暗黑童話風格，歌詞充滿電影感，重型敲擊鼓聲與多重和音交錯，營造Jer率領眾人巡遊慶祝的畫面。Jer自爆包辧全首歌的所有和音，花了6小時錄唱，其間有柳柳粉請他即席獻技，Jer真的開腔哼唱「 呼喊月圓 跌入迷霧 叫喚靈魂 ooh ooh, ooh ooh」最尾還贈送魔鬼笑聲，他笑言，「未瞓醒就要唱歌了」更自拍床照，震撼一眾柳柳粉，整個TG群組熱鬧起來。不少fans大讚《約齊靈魂在墳墓開生日派對》再次突破廣東歌類型。

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保證MIROR見面會有歌聽

有柳柳粉趁機會追問MV進度，Jer坦言下月初才拍MV，呼籲大家等MV期間可繼續聽歌。一起身已劇透的Jer表示，「要起身喇，btw噚日去咗rehearsal，遲啲有好嘢聽。」大家追問是否6月初的演出(61)KKBox風雲榜，他回應說，「唔係6月頭，maybe 6月中尾先出街。」相信大有機會是623日的「One Love Asia Festival」。Jer笑言，「我每個live都好正ga」有fans追問MIRO見面會會否唱新歌，他回應道：「見面會冇架餐，做唔到首歌我最想要個畫面。」但他保證屆時必有好多歌聽。

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