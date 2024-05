Jer柳應廷新歌獲Jay Fung出po大讚 「上水」聽首播即興哼唱送贈魔鬼笑聲

柳應廷(Jer)昨日(29日)推出本年度第二首單曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》,找來馮允謙(Jay Fung)作曲,這是兩人繼《JOOX Live 2021》在網上音樂會後,在音樂會上正式合作,Jay Fung對Jer的演繹大表欣賞,特地在社交平台出po,寫道:「由我哋幾年前一齊合作做online音樂會,我已經講過好想寫首歌畀你~ 估唔到幾年後終於有機會喇!Really love this song and your vocals on this bro!!! And awesome arrangement !(大意是很喜歡這歌和Jer的演唱,還有令人驚嘆的編曲)」同時他亦不忘多謝填詞的周耀輝為這怪誕多變的旋律(twisted song)譜詞,以及王雙駿(Carl叔叔)的編曲。