Jer柳應廷新歌獲Jay Fung出po大讚 「上水」聽首播即興哼唱送贈魔鬼笑聲

柳應廷(Jer)昨日(29日)推出本年度第二首單曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，找來馮允謙(Jay Fung)作曲，這是兩人繼《JOOX Live 2021》在網上音樂會後，在音樂會上正式合作，Jay Fung對Jer的演繹大表欣賞，特地在社交平台出po，寫道：「由我哋幾年前一齊合作做online音樂會，我已經講過好想寫首歌畀你～ 估唔到幾年後終於有機會喇！Really love this song and your vocals on this bro!!! And awesome arrangement ！(大意是很喜歡這歌和Jer的演唱，還有令人驚嘆的編曲)」同時他亦不忘多謝填詞的周耀輝為這怪誕多變的旋律(twisted song)譜詞，以及王雙駿(Carl叔叔)的編曲。

花6小時錄唱和音 歌曲昨日中午在電台首播，Jer在TG「上水」與柳柳粉(Jer粉絲匿稱)一齊聽首播，新歌走暗黑童話風格，歌詞充滿電影感，重型敲擊鼓聲與多重和音交錯，營造Jer率領眾人巡遊慶祝的畫面。Jer自爆包辧全首歌的所有和音，花了6小時錄唱，其間有柳柳粉請他即席獻技，Jer真的開腔哼唱「來 呼喊月圓 跌入迷霧 叫喚靈魂 來ooh ooh, 來ooh ooh」最尾還贈送魔鬼笑聲，他笑言，「未瞓醒就要唱歌了」更自拍床照，震撼一眾柳柳粉，整個TG群組熱鬧起來。不少fans大讚《約齊靈魂在墳墓開生日派對》再次突破廣東歌類型。