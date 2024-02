MIRROR成員Jer柳應廷的首張個人專輯《 I am the I 》已正式推出,為慶祝這值得紀念的里程碑,現定於本月24日(農曆元宵佳節)舉行「(I) am the (I) 簽名會」,讓柳柳粉(Jer粉絲)與偶像見證新專輯誕生。簽名會名額僅得400位,凡已購買限量精裝版專輯人士,可憑專輯上的獨立編號登記抽籤,中籤者可參與簽名會,除了獲Jer 親自簽名及合照,屆時亦可觀賞一系列 Jer 與團隊於日本拍攝的精美照片。若早前錯過網上訂講機會,唱片公司現加推少量現貨供網上訂購,抽籤截止日期為本月18日(初九),結果於20日公布。