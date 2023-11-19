Jer柳應廷生日歌迷會打造高質作品展 唔止係fans打卡更可沉浸式體驗歌曲意境

Jer柳應廷出席生日個人作品展「Symphony of the Soul」開幕禮，當然要簽名留念。(資料圖片)

MIRROR成員Jer柳應廷明天(20日)「30+1」歲生日，早前Jer親自出席歌迷會於尖沙咀The One舉辦的《Be our Guest！》生日聚會，以及個人作品展「Symphony of the Soul」開幕禮。他在活動上大讚柳柳粉(Jer粉絲)很厲害，充滿藝術天份，「今年的生日展或之前幾年的展覽，他們可以基於我的作品，再創作不同的藝術品，如果他們不是粉絲，可以做藝術家。」本報早前訪問了歌迷會(JFC)籌委之一阿Yu，她指出，籌委會非常認真對待整個企劃，花了不少精神時間和心力，「唔係純粹讓fans打卡，希望有個沉浸式體驗，以較藝術手法或較新穎的方式，完整呈現Jer所有歌曲的意境。」JFC會員優先參觀後，展覽於11月17至29日期間，由中午12時至晚上8時開放予公眾參觀。

打造柳應廷音樂品牌 向來柳誕企劃的主題均圍繞Jer的歌曲，以不同的藝術創作方式，讓觀者感受Jer的音樂陪伴。2020年的「Jer Lau Lights Up the Dark」，代表柳應廷這顆星，陪伴置身黑暗困境的人；2021年的「We walk through the dark 」作品展，展示由Jer歌曲啟發的藝術創作，喻意柳柳粉在Jer星照耀下，彼此扶持走過黑暗。去年是以「Sparkle on Dream on Sail into the dawn」為主題的pop up慈善展覽，意味走出黑暗步往黎明。阿Yu視今年的「Symphony of the Soul」，是Jer首開個唱這里程碑後的小總結。 今次展覽與製作公司合作，展示Jer過去3年多的個人音樂路，從「物語」、「重生」、「虐心」系列，到今年從零開始的新篇章，歌曲理念和風格的變化，阿Yu表示，「無論是入坑的忠實歌迷，或是純粹喜歡Jer歌曲的樂迷，甚至是街客，希望透過文案或藝術裝置，讓參觀者感受阿Jer的音樂作品，認識柳應廷這個音樂品牌，唔止係一個偶像團體。」既要兼顧藝術層面、場地及資源限制和不同柳柳粉的意願，她坦言，「其實都struggle，會否太少阿Jer個樣，或者不太fans向，但Jer的歌較有深度和著重意境，我們盡量找尋平衡。」故此，展覽首次展出珍貴的Jer歌曲樂譜手稿、音樂獎座、MV服飾及道具等，供fans打卡。

留下到此一遊的柳蹤 雖然籌委們要在工餘時間開會，「老實講真係辛苦，但見到成品好感動，唔單止粉絲鍾意，連曾與Jer合作的音樂人和專業幕後團隊都讚好，很有成功感。其實製作公司的design團隊都好花心機，不斷聽不斷睇，仲話聽到都好鍾意阿Jer。」Jer本尊與柳家人都曾親臨參觀，他在狂人椅興奮打卡，又清唱《砂之器》，在不同角落留下到此一遊的印記，柳柳粉要細心留意。 展覽場地位於商場9樓，設有展覽主題電梯，當步進「Symphony of the Soul」的序幕展區，看到Jer的人像，每位參觀者均獲發一張精美的導賞咭，就如「柳國王」召喚「心敞開，邀請咭已附載」，以作品帶領參觀者進入他的音樂世界。展區中央是「JER」名字的巨型裝置，天花的「玻璃魚」吊飾，光影折射，象徵圍著柳國王的柳柳粉，同區擺放的獎座，也是彼此陪伴同行的印證。

結合光影音樂 沉浸式體驗 進入「物語」、「重生」、「虐心」和「從零開始」的四大展區前，先欣賞長約分半鐘的星系短片，重溫「柳星」系的音樂宇宙，也呼應Jer首個個人演唱會「ACROSS THE UNIVERSE」的主題。第一個展區是「物語的 慟鳴與洞明」章節，內有香港較少見的沉浸式藝術裝置，結合光影音樂，讓參觀者從墮進深淵、被迴光引領到細聽風鈴細語， 360度感受《水刑物語》、《迴光物語》、《風靈物語》的氛圍。 從狂盡、告解到恨不了的感悟 第二章「重生在 眾聲裡，眾星旅」（《狂人日記》、《砂之器》、《人類群星閃耀時》），從瀕死到重生，走進Jer的狂人世界，最吸睛是「狂人凳」和兩旁的衝擊耳膜的低音喇叭，狂盡後是鏡像裡的無限因果輪迴。接著，歌迷隨《砂之器》MV的「滴滴金」煙火，轉投母子的愛恨糾纏，此區設有一間告解房，門上寫著「誰躲在命運大門後」，打開門看到「子宮裡窺望日月怎麼走/說聲對不起讓愛永久」，讓人可宣洩內心吶喊，放下愧疚。步出房間勇闖今生缺口，感受重生的心跳，迎來叫蒼穹融掉的群星，場外的日夜光影，經懸吊的鏡球，折射截然不同的景象，頓悟「閃耀/恨不了」的大愛。

走出悔疚 聆聽內心 第三章「虐心，不言和的和弦」，參觀者掀起紗簾走進玲瓏蝸居，首先看到是《離別的規矩》、《自毀的程序》、《坐看雲起時》3個MV均有出現的窗台太陽花，窗台旁的枱上放了紙筆和圓規，歌迷可繪畫「再兜一圈再兜一圈」的太陽花畫作，以作留念；再穿過紗簾，除了看到《坐看雲起時》MV中Jer的日本band仔造型服飾、枯山水的園庭布置等，還可坐在歌曲標誌式的「雲」起布置前，對鏡自拍，感受坐看雲起時的境界。 第四章「從聆開始，從零再開始」，隨著Jer今年音樂路向翻新第篇章，迎來從零開始的聆聽，包括自己的內心世界，享式MM7式人生。區內有《從零開始的新世界》MV的蘋果樹和水晶；《MM7》MV的未來孩童的服飾及面具裝置；《JM單身9》MV裡「單身9最高」的單車、瘋人院服裝、唱盤等，供柳柳粉打卡。