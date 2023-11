Jer柳應廷生日歌迷會打造高質作品展 唔止係fans打卡更可沉浸式體驗歌曲意境

打造柳應廷音樂品牌

向來柳誕企劃的主題均圍繞Jer的歌曲,以不同的藝術創作方式,讓觀者感受Jer的音樂陪伴。2020年的「Jer Lau Lights Up the Dark」,代表柳應廷這顆星,陪伴置身黑暗困境的人;2021年的「We walk through the dark 」作品展,展示由Jer歌曲啟發的藝術創作,喻意柳柳粉在Jer星照耀下,彼此扶持走過黑暗。去年是以「Sparkle on Dream on Sail into the dawn」為主題的pop up慈善展覽,意味走出黑暗步往黎明。阿Yu視今年的「Symphony of the Soul」,是Jer首開個唱這里程碑後的小總結。

今次展覽與製作公司合作,展示Jer過去3年多的個人音樂路,從「物語」、「重生」、「虐心」系列,到今年從零開始的新篇章,歌曲理念和風格的變化,阿Yu表示,「無論是入坑的忠實歌迷,或是純粹喜歡Jer歌曲的樂迷,甚至是街客,希望透過文案或藝術裝置,讓參觀者感受阿Jer的音樂作品,認識柳應廷這個音樂品牌,唔止係一個偶像團體。」既要兼顧藝術層面、場地及資源限制和不同柳柳粉的意願,她坦言,「其實都struggle,會否太少阿Jer個樣,或者不太fans向,但Jer的歌較有深度和著重意境,我們盡量找尋平衡。」故此,展覽首次展出珍貴的Jer歌曲樂譜手稿、音樂獎座、MV服飾及道具等,供fans打卡。