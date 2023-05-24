Jer柳應廷與陳蕾合作出破格新歌《JM單身9》 黃偉文填詞：一定要讓柳先生過足戲癮

Jer柳應廷為MIRROR六子的首個個人騷系列《MIRROR "In My Sight" Solo Concert2023/24》打頭陣，將於7月假灣仔會展舉行3場《ACROSS THE UNIVERSE》個人演唱會，7月7日的MIRO專屬場今早正式售票。昨晚Jer於社交平台突然宣布將於同日(24日)推出本年度第二首個人單曲《JM單身9》，並以破格怪誕look登場，早前曾劇透與女唱作人合作出Rock歌的他，找來首度合作的陳蕾作曲、黃偉文(Wyman)填詞，Wyman繼何爵天執導的《死屍死時四十四》電影主題曲《鹹魚遊戲》後，正式為Jer的歌曲操刀，他寫道，「某知名導演(編按：何爵天)的理論：『好歌手一定會是好演員』。所以，今次我私底下給自己的任務是：一定要讓柳先生過足戲癮！請期待 @jeremylaous 歌中有戲的新曲。」不少柳柳粉(Jer粉絲)大感驚喜，並留言指今日好忙，既要聽新歌又要搶演唱會門票。

Edan 讚靚仔咗 Jeremy對號入座 Jer早於5月初已曾在IG限時動態劇透為新歌錄音的「喪爆」模樣，並透露將於月內推出新歌，昨日突發宣布出歌，寫道「終於完成了，超級任務」，繼「狂人柳」和《MM7》的百變形象後，今次Jer的造型有點「科學怪人」X「添布頓」的影子，頭頂有組裝的生鏽鏍絲，眼角和嘴上有掛牌，在心型符號內寫「MARRY ME」和「SAY YES」兩組字，Edan(呂爵安)繼續「Jerdan」mean爆抵死作風，秒速留言：「難得地覺得你靚仔咗」；Jeremy(李駿傑)則留言：「其實我發現係Jeremy單身狗嘅意思嗎？」作曲的陳蕾亦留言：「好期待。」