Jer柳應廷與陳蕾合作出破格新歌《JM單身9》 黃偉文填詞：一定要讓柳先生過足戲癮

Jer柳應廷為MIRROR六子的首個個人騷系列《MIRROR "In My Sight" Solo Concert2023/24》打頭陣,將於7月假灣仔會展舉行3場《ACROSS THE UNIVERSE》個人演唱會,7月7日的MIRO專屬場今早正式售票。昨晚Jer於社交平台突然宣布將於同日(24日)推出本年度第二首個人單曲《JM單身9》,並以破格怪誕look登場,早前曾劇透與女唱作人合作出Rock歌的他,找來首度合作的陳蕾作曲、黃偉文(Wyman)填詞,Wyman繼何爵天執導的《死屍死時四十四》電影主題曲《鹹魚遊戲》後,正式為Jer的歌曲操刀,他寫道,「某知名導演(編按:何爵天)的理論:『好歌手一定會是好演員』。所以,今次我私底下給自己的任務是:一定要讓柳先生過足戲癮!請期待 @jeremylaous 歌中有戲的新曲。」不少柳柳粉(Jer粉絲)大感驚喜,並留言指今日好忙,既要聽新歌又要搶演唱會門票。