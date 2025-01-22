Jer柳應廷陳柏宇自爆開聲練歌尷尬事 Jason未聞炎明熹加盟Sony

善用電話錄音功能

陳柏宇(Jason)與Jer接受訪問，Jer稱節目會有不同人參與，自己只是交際花代表公司跟Sony代表出席。二人又大談當時錄音的情況及分享心得，期間Jer表示錄音室非常凍，Jason即場教路如何保暖。由於Jer未曾以個人身份挑戰「THE FIRST TAKE」，他希望日後可以有機會，因為自己也有不少作品。Jason被問到會否栽培小朋友做歌手，他透露大女比較愛唱歌，而自己小時候不是太愛在沖涼時唱歌，反而是自己打電話給自己，再用電話錄音功能錄下自己的歌聲。

Jer開聲扮貓叫

Jer稱自己會在後樓梯扮動物叫聲開聲，如貓叫，但問到為何不扮斑鳩，Jer即場示範，並謂自己未試過被人撞破。問到Jason有沒有奇特的開聲方法，他指Jer的方法沒有錯，但自己的方法比較踏實，更試過搭lift時被人撞破練聲，令他大為尷尬，於是只好再硬著頭皮繼續練，令尷尬程度減低。