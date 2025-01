Jer柳應廷陳柏宇自爆開聲練歌尷尬事 Jason未聞炎明熹加盟Sony

陳柏宇、林奕匡、葉巧琳、黃妍聯同MIRROR成員柳應廷(Jer)到九龍灣出席《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE : The stage of Voice》記招,宣布《CHILL CLUB》將與日本著名YouTube 音樂頻道「THE FIRSTTAKE」合作,共同打造一個專業高質的音樂舞台,讓參賽者將挑戰「THE FIRST TAKE」標誌性的一鏡到底現場演出形式。