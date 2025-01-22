Jer柳應廷陳柏宇自爆開聲練歌尷尬事 Jason未聞炎明熹加盟Sony

陳柏宇、林奕匡、葉巧琳、黃妍聯同MIRROR成員柳應廷(Jer)到九龍灣出席《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE : The stage of Voice》記招，宣布《CHILL CLUB》將與日本著名YouTube 音樂頻道「THE FIRSTTAKE」合作，共同打造一個專業高質的音樂舞台，讓參賽者將挑戰「THE FIRST TAKE」標誌性的一鏡到底現場演出形式。
善用電話錄音功能
陳柏宇(Jason)與Jer接受訪問，Jer稱節目會有不同人參與，自己只是交際花代表公司跟Sony代表出席。二人又大談當時錄音的情況及分享心得，期間Jer表示錄音室非常凍，Jason即場教路如何保暖。由於Jer未曾以個人身份挑戰「THE FIRST TAKE」，他希望日後可以有機會，因為自己也有不少作品。Jason被問到會否栽培小朋友做歌手，他透露大女比較愛唱歌，而自己小時候不是太愛在沖涼時唱歌，反而是自己打電話給自己，再用電話錄音功能錄下自己的歌聲。
Jer開聲扮貓叫
Jer稱自己會在後樓梯扮動物叫聲開聲，如貓叫，但問到為何不扮斑鳩，Jer即場示範，並謂自己未試過被人撞破。問到Jason有沒有奇特的開聲方法，他指Jer的方法沒有錯，但自己的方法比較踏實，更試過搭lift時被人撞破練聲，令他大為尷尬，於是只好再硬著頭皮繼續練，令尷尬程度減低。
炎明熹加入令公司後生啲
談到Jason早前在電車站宣傳個唱，他表示之後會在不同地方打卡宣傳，自己就覺得很有型。但沒想到網民會覺得心酸的感覺。對於炎明熹加盟Sony，Jason表示自己收到的消息也是從新聞上得知，「通常呢啲消息都係維持呢個地步，我收到嘅風咪就係大家係電話睇到個啲。」他表示有留意對方的作品，自言不是八卦的人，但如果新聞是說炎明熹拍拖，便會有興趣想知對方的男友是誰。
他坦言希望對方做其師妹，並謂︰「幾時都想！有啲後生好，我哋公司個啲都唔後生！哈哈！」在旁的葉巧琳聞言立即問到︰「咩呀？」Jason即謂︰「係我一個人拉高個curve！」