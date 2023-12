Jer柳應廷首張個人黑膠唱片明年2月面世《I am the I》 今午3時優先限量預購(附連結)

MIRROR成員柳應廷(Jer)早前趁生日預告柳柳粉(Jer粉絲)期待已久的「鎖匙扣」即將面世,請大家密切留意留意官方宣布;Jer雖沒有明言鎖匙扣代表甚麼,但相信是集結出道頭3年共10首歌的實體概念碟。MIRROR官方社交平台昨晚(30日)宣布Jer將於明年2月推出首張個人黑膠唱片《I am the I》,今午3時起供優先預購,屆時將推出普通版和獨立編碼精裝版,分售港幣899及1,599元。

Jer首張個人黑膠唱片《 I am the I 》封面封底。

Jer早前發布一段影片,劇透印刷黑膠碟封面的過程。昨晚他與MIRROR官方社交IG,公布Jer Lau 柳應廷首張個人黑膠唱片《I am the I》優先預購的喜訊,文案寫著:「突破肉身界限,踏上靈魂旅程。她推開一扇窗,他穿越生死門。故事始於一段關係之破碎,終於全人類星光結聚。最後繁星種籽飄散,育出生命之大樹。」總結Jer過去3年 「物語」、「重生」和「虐心」三個系列的始末牽繫。據小克透露,大碟名《I am the I》出自柳應廷本尊。

《I am the I》將推出普通版(LP)及精裝版(Deluxe Edition)兩個版本,兩個版本均包括由填詞人小克親自繪製的封面,全日本印製180G 45轉、收錄3個系列共「10 (+1) 」首作品的黑膠碟,以及36頁從未曝光日本拍攝精美歌詞相冊。而精裝版的黑膠碟有獨立編碼,並附有72頁由小克親自繪製獨家插圖特集,另外更有「克牛柳」組合對談的文字記錄,完整展現10首歌曲創作源起及靈魂旅程。不得不提,購買精裝版的樂迷更有機會參與簽名會活動。