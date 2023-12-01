Jer柳應廷首張個人黑膠唱片明年2月面世《I am the I》 今午3時優先限量預購(附連結)

MIRROR成員柳應廷(Jer)早前趁生日預告柳柳粉(Jer粉絲)期待已久的「鎖匙扣」即將面世，請大家密切留意留意官方宣布；Jer雖沒有明言鎖匙扣代表甚麼，但相信是集結出道頭3年共10首歌的實體概念碟。MIRROR官方社交平台昨晚(30日)宣布Jer將於明年2月推出首張個人黑膠唱片《I am the I》，今午3時起供優先預購，屆時將推出普通版和獨立編碼精裝版，分售港幣899及1,599元。
Jer早前發布一段影片，劇透印刷黑膠碟封面的過程。昨晚他與MIRROR官方社交IG，公布Jer Lau 柳應廷首張個人黑膠唱片《I am the I》優先預購的喜訊，文案寫著：「突破肉身界限，踏上靈魂旅程。她推開一扇窗，他穿越生死門。故事始於一段關係之破碎，終於全人類星光結聚。最後繁星種籽飄散，育出生命之大樹。」總結Jer過去3年 「物語」、「重生」和「虐心」三個系列的始末牽繫。據小克透露，大碟名《I am the I》出自柳應廷本尊。
《I am the I》將推出普通版(LP)及精裝版(Deluxe Edition)兩個版本，兩個版本均包括由填詞人小克親自繪製的封面，全日本印製180G 45轉、收錄3個系列共「10 (+1) 」首作品的黑膠碟，以及36頁從未曝光日本拍攝精美歌詞相冊。而精裝版的黑膠碟有獨立編碼，並附有72頁由小克親自繪製獨家插圖特集，另外更有「克牛柳」組合對談的文字記錄，完整展現10首歌曲創作源起及靈魂旅程。不得不提，購買精裝版的樂迷更有機會參與簽名會活動。
從附載的3張照片所見，黑膠大碟的封面繪圖，中間是《坐看雲起時》MV裡的Jer，還有《離別的規矩》、《狂人日記》、《砂之器》、《人類群星閃耀時》、《MM7》等MV的造型，以及牽繫主角前世今生的母親、女友等，若細心察看，更會發現MV彩蛋如錄音帶、枯山水，當然少不了的是代表的「簽名」。另外兩張照片則是精裝版的插圖特集及文字紀錄，同樣暗藏大量MV密碼，更有代表著7個行星、12星座及四大元表的希伯來文。另外一段短片則展現大碟概念，包含10個人生特質的圓形及22條代表精神通道的連線。整個設計猶一個藝術品，果然是慢工出細貨，怪不得Jer指「花咗好多人力物力心力，真心感動」，整個企劃歷時1年才完成。
《 I am the I 》優先預購詳情
Jer Lau 柳應廷《 I am the I 》LP
由小克親自繪製封面，180G 45轉 全日本印製
收錄3個系列，共 10 (+1) 首作品
及36頁從未曝光日本拍攝精美歌詞相冊
Jer Lau 柳應廷《 I am the I 》Deluxe Edition
獨立編碼精裝版，180G 45轉 全日本印製
收錄3個系列，共 10 (+1) 首作品
小克繪製獨家插圖，附72頁豪華特集
收錄從未曝光日本拍攝精美歌詞相冊 及
「克牛柳」組合對談，文字記錄10首歌曲創作源起
完整展現靈魂旅程
購買精裝版更有機會參與簽名會活動
《 I am the I 》LP 及 Deluxe Edition 精裝版
兩款同步預購，一同參與 Jer 的音樂歷程：
12月1日 下午3點 MIRROR SHOP 限量優先預購連結