熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-01 10:29:32

Jer柳應廷首張個人黑膠唱片明年2月面世《I am the I》 今午3時優先限量預購(附連結)

分享：
Jer早前趁生日預告集結出道頭3年10首歌的大碟終於面世。(圖片來源：Jer Lau Fan Club)

Jer早前趁生日預告集結出道頭3年10首歌的大碟終於面世。(圖片來源：Jer Lau Fan Club)

MIRROR成員柳應廷(Jer)早前趁生日預告柳柳粉(Jer粉絲)期待已久的「鎖匙扣」即將面世，請大家密切留意留意官方宣布；Jer雖沒有明言鎖匙扣代表甚麼，但相信是集結出道頭3年共10首歌的實體概念碟。MIRROR官方社交平台昨晚(30)宣布Jer將於明年2月推出首張個人黑膠唱片《I am the I》，今午3時起供優先預購，屆時將推出普通版和獨立編碼精裝版，分售港幣899及1,599元。

 

Jer首張個人黑膠唱片《 I am the I 》封面封底。

Jer首張個人黑膠唱片《 I am the I 》封面封底。

Jer早前發布一段影片，劇透印刷黑膠碟封面的過程。昨晚他與MIRROR官方社交IG，公布Jer Lau 柳應廷首張個人黑膠唱片《I am the I》優先預購的喜訊，文案寫著：「突破肉身界限，踏上靈魂旅程。她推開一扇窗，他穿越生死門。故事始於一段關係之破碎，終於全人類星光結聚。最後繁星種籽飄散，育出生命之大樹。」總結Jer過去3年 「物語」、「重生」和「虐心」三個系列的始末牽繫。據小克透露，大碟名《I am the I》出自柳應廷本尊。

I am the I》將推出普通版(LP)精裝版(Deluxe Edition)兩個版本，兩個版本均包括由填詞人小克親自繪製的封面，全日本印製180G 45轉、收錄3個系列共「10 (+1) 」首作品的黑膠碟，以及36頁從未曝光日本拍攝精美歌詞相冊。而精裝版黑膠碟有獨立編碼，並附有72頁由小克親自繪製獨家插圖特集，另外更有「克牛柳」組合對談的文字記錄，完整展現10首歌曲創作源起及靈魂旅程。不得不提，購買精裝版的樂迷更有機會參與簽名會活動。

Jer首張個人黑膠唱片《 I am the I 》(精裝版)，隨有填詞人小克親自繪的獨家插圖冊。 Jer首張個人黑膠唱片《 I am the I 》(精裝版)，附有「克牛柳」組合對談，創作10首歌文字記錄。

從附載的3張照片所見，黑膠大碟的封面繪圖，中間是《坐看雲起時》MV裡的Jer，還有《離別的規矩》、《狂人日記》、《砂之器》、《人類群星閃耀時》、《MM7》等MV的造型，以及牽繫主角前世今生的母親、女友等，若細心察看，更會發現MV彩蛋如錄音帶、枯山水，當然少不了的是代表的「簽名」。另外兩張照片則是精裝版的插圖特集及文字紀錄，同樣暗藏大量MV密碼，更有代表著7個行星、12星座及四大元表的希伯來文。另外一段短片則展現大碟概念，包含10個人生特質的圓形及22條代表精神通道的連線。整個設計猶一個藝術品，果然是慢工出細貨，怪不得Jer指「花咗好多人力物力心力真心感動整個企劃歷時1年才完成。

Jer首張個人黑膠唱片《 I am the I 》的圖形概念。

Jer首張個人黑膠唱片《 I am the I 》的圖形概念，包含10個「特質」(圓形)和22條連線。

I am the I 》優先預購詳情

Jer Lau 柳應廷《 I am the I LP

由小克親自繪製封面，180G 45 全日本印製

收錄3個系列，共 10 (+1) 首作品

36頁從未曝光日本拍攝精美歌詞相冊

Jer Lau 柳應廷《 I am the I Deluxe Edition

獨立編碼精裝版，180G 45 全日本印製

收錄3個系列，共 10 (+1) 首作品

小克繪製獨家插圖，附72頁豪華特集

收錄從未曝光日本拍攝精美歌詞相冊

「克牛柳」組合對談，文字記錄10首歌曲創作源起

完整展現靈魂旅程

購買精裝版更有機會參與簽名會活動

I am the I LP Deluxe Edition 精裝版

兩款同步預購，一同參與 Jer 的音樂歷程：

121 下午3 MIRROR SHOP 限量優先預購連結

124 上午10 YesAsia海外預購連結

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受