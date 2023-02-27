Jer柳應廷首次參與作曲 相隔3年再於2月底出新歌《從零開始的新世界》

MIRROR成員柳應廷(Jer)去年11月推出《坐起雲起時》，為3年來三個系列的作品放上最後一塊拼圖，當時並預告今年將嘗試band sound。Jer昨晚(26日)於社交平台宣布將於明天(28日)推出本年度首支個人單曲《從零開始的新世界》，Jer寫道：「從零開始，重新出發。」Jer於2020年的2月最後一天(29日)推出首支Solo《水刑物語》，3年後，他也選了在2月最後一日推出新歌，並首度參與派台歌作曲，別具意義，令柳柳粉(Jer粉絲)十分期待。

開新眼界 一起脫胎

MIRROR的官方社交平台則寫著「開一個盛世，開新的眼界，一起脫胎」，新歌雖然繼續由王雙駿(Carl叔叔)監製，但換上全新創作班底，Jer首次與樂隊The Hertz主音Herman聯合作曲，填詞方面則找來首次合作的Oscar Lee，編曲是ONE Orchestra，ONE Orchestra是國際性樂團，除了演奏古典音樂，也會參與流行樂手合作。其實Jer在正式出道前，曾分別自組樂隊「Bromance」及重金屬搖滾樂隊「子非愚」，並參與作曲和埴詞，只是當年歌曲沒有正式派台，而Jer在2020年受訪時曾表示，「放低了一段日子，現在開始重拾，希望未來有機會。」事隔3年，Jer在創作路上，重新出發。其實除了全新solo，Jer繼《神奇之路》後再次主唱電影主題曲，他為有份參演的電影《死屍死時四十四》主唱主題曲《鹹魚遊戲》，亦首次唱黃偉文(Wyman)填詞的作品。

《從零開始的新世界》的宣傳照所見，Jer身穿白衫，猶如置身童話世界，背後則有一棵蘋果樹，早前為Jer的Café「根the root」提供真樹木的環保創企「香港木庫」，曾劇透Jer在木庫地區拍MV，未知是否新歌的MV。新歌於明天中午在叱咤樂壇首播後，將於各音樂平台上架，MV則在晚上8時上架。