Jer柳應廷po「阿凡達彩妝」造型 被Edan偷拍「自J」證據

MIRROR成員柳應廷(Jer)上月底(28日)推出本年度首支單曲《從零開始的新世界》，歌曲充滿民族慶典feel，Jer表示靈感源自電影《阿凡達》，MV裡的精靈、兔子、孩童、蘋果等元素，猶如帶大家進入伊甸園。Jer日前在社交平台出po，上載王子look的「阿凡達妝」照片，寫道：「感謝各方癲佬，2個禮拜內竟然可以成就呢件事，第一次望到個廠景呆左，你哋真心好勁；補上阿凡達妝，可惜橙燈唔係好睇到，but 好靚的妝頭衫~」
被Edan捕獲「自J」
Jer發帖後，再在IG限時動態上載「柳凡達」自拍短片，其間疑是重看IG Story時被Edan(呂爵安)偷拍，在自己的IG限時動態發布，寫道：「野生捕獲自J(自戀怪叫Jer)」，在偷拍片中，Jer由懵然不知到尷尬地推開Edan，Jerdan互動，抵死搞笑。
Jer做「人肉咪Stand」
《從零開始的新世界》是Jer首次參與作曲的作品，他與樂隊The Hertz的主音Herman(黃瑋中)聯合作曲，Herman昨晚(3日)在IG分享作曲的花絮，但事先聲明「考慮到自身安全，唔post太多劇透住」。他分享一張Jer笑住做「人肉咪Stand」的照片，寫道，「當日係我哋第一次約出嚟見面寫歌度demo。手頭上因為冇可以就到角度嘅mic stand，竟然出動到 @jeremylaous 幫我人手揸住枝咪錄木結他demo，嗰吓真係嚇到小弟手震腳震，但又好想影相留念。」
FIFA大敗8比0
Herman大讚Jer零架子非常友善，「可以融入到好似平時咁raw咁free嘅創作氛圍真係好好，好舒服又好多正能量～諗返起嗰日真係好開心，柳真係超nice極速完成然後一齊傾咗好多偈，之後仲打咗鋪FIFA。」Jer一向是打FIFA的高手，吳林峰曾是手下敗將，可說是「被歌手身份耽誤的電競手」，不少粉絲都關心今次賽果，起初Herman表示記憶中是8比1，後來Jer親自留言澄清是8比0，Herman回應：「原來真係從零開始，都係嗰句，下次贏。」雖被Jer踢爆大敗，兩人互動很有愛，Herman不忘補充：「首歌出咗幾日喇，希望大家都喜歡，繼續靈魂通通充滿愛。」負責排舞的Maximilian亦在IG出po表示，一直想排開心舞，今次猶如排一齣劇場表演，雖然拍攝時頗長頗辛苦，好玩好開心。