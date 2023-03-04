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娛樂
2023-03-04 11:44:29

Jer柳應廷po「阿凡達彩妝」造型 被Edan偷拍「自J」證據

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Jer在新歌《從零開始的新世界》MV的「阿凡達彩妝」。(IG@JER)

Jer在新歌《從零開始的新世界》MV的「阿凡達彩妝」。([email protected])

MIRROR成員柳應廷(Jer)上月底(28日)推出本年度首支單曲《從零開始的新世界》，歌曲充滿民族慶典feel，Jer表示靈感源自電影阿凡達，MV裡的精靈、兔子、孩童、蘋果等元素，猶如帶大家進入伊甸園。Jer日前在社交平台出po，上載王子look的「阿凡達妝」照片，寫道：「感謝各方癲佬2個禮拜內竟然可以成就呢件事第一次望到個廠景呆左你哋真心好勁補上阿凡達妝可惜橙燈唔係好睇到but 好靚的妝頭衫~

被Edan捕獲「自J」

Jer發帖後，再在IG限時動態上載「柳凡達」自拍短片，其間疑是重看IG Story時被Edan(呂爵安)偷拍，在自己的IG限時動態發布，寫道：「野生捕獲自J(自戀怪叫Jer)」，在偷拍片中，Jer由懵然不知到尷尬地推開Edan，Jerdan互動，抵死搞笑。

Jer在新歌《從零開始的新世界》MV裡的「阿凡達彩妝」。(IG@JER) Jer在新歌《從零開始的新世界》MV裡的「阿凡達彩妝」。(IG@JER) Jer專注地看IG Story時，被Edan偷拍。(IG@Edan) Jer近月亦很勤力做健身，昨日在IG Story分享做Gym的日常。(IG@JER)

Jer做「人肉咪Stand

《從零開始的新世界》是Jer首次參與作曲的作品，他與樂隊The Hertz的主音Herman(黃瑋中)聯合作曲，Herman昨晚(3日)在IG分享作曲的花絮，但事先聲明「考慮到自身安全，post太多劇透住」。他分享一張Jer笑住做「人肉咪Stand」的照片，寫道，「當日係我哋第一次約出嚟見面寫歌度demo。手頭上因為冇可以就到角度嘅mic stand，竟然出動到 @jeremylaous 幫我人手揸住枝咪錄木結他demo嗰吓真係嚇到小弟手震腳震，但又好想影相留念。」

Herman對於Jer幫手托咪錄demo，大為感動。(IG@Herman) 樂隊The Hertz曾為Jer《MM7》作曲，今次Herman與Jer聯手創作《從零開始的新世界》作曲。(IG@Herman) Herman與Jer錄完demo打FIFA，以8比0大敗。(IG@HERMAN)

FIFA大敗80

Herman大讚Jer零架子非常友善，「可以融入到好似平時咁rawfree嘅創作氛圍真係好好，好舒服又好多正能量～諗返起嗰日真係好開心，柳真係超nice極速完成然後一齊傾咗好多偈，之後仲打咗鋪FIFA。」Jer一向是打FIFA的高手，吳林峰曾是手下敗將，可說是「被歌手身份耽誤的電競手」，不少粉絲都關心今次賽果，起初Herman表示記憶中是81，後來Jer親自留言澄清是80Herman回應：「原來真係從零開始，都係嗰句，下次贏。」雖被Jer踢爆大敗，兩人互動很有愛，Herman不忘補充：「首歌出咗幾日喇，希望大家都喜歡，繼續靈魂通通充滿愛。」負責排舞的Maximilian亦在IGpo表示，一直想排開心舞，今次猶如排一齣劇場表演，雖然拍攝時頗長頗辛苦，好玩好開心。

Jer很多謝製作團隊在兩星期內搭建大型廠景。(IG@JER) Jer新歌《從零開始的新世界》的布景色彩繽紛，猶如置身伊旬園。(IG@JER)
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