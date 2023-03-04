Jer柳應廷po「阿凡達彩妝」造型 被Edan偷拍「自J」證據

MIRROR成員柳應廷(Jer)上月底(28日)推出本年度首支單曲《從零開始的新世界》，歌曲充滿民族慶典feel，Jer表示靈感源自電影《阿凡達》，MV裡的精靈、兔子、孩童、蘋果等元素，猶如帶大家進入伊甸園。Jer日前在社交平台出po，上載王子look的「阿凡達妝」照片，寫道：「感謝各方癲佬，2個禮拜內竟然可以成就呢件事，第一次望到個廠景呆左，你哋真心好勁；補上阿凡達妝，可惜橙燈唔係好睇到，but 好靚的妝頭衫~」

被Edan捕獲「自J」

Jer發帖後，再在IG限時動態上載「柳凡達」自拍短片，其間疑是重看IG Story時被Edan(呂爵安)偷拍，在自己的IG限時動態發布，寫道：「野生捕獲自J(自戀怪叫Jer)」，在偷拍片中，Jer由懵然不知到尷尬地推開Edan，Jerdan互動，抵死搞笑。