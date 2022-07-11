Jerdan呂爵安柳應廷互mean講擇偶 毛舜筠讚Jer專一感性

影后毛舜筠先後跟MIRROR成員柳應廷(Jer)和呂爵安(Edan)合作拍電影，分別在《阿媽有咗第二個》和《過時過節》演Jer和Edan的母親，作為「鏡仔御用媽咪」的毛姐，早前便邀請兩個仔到她家中食飯，順便教兩人炮製特色沙律。Jerdan合體跟毛姐學廚，邊傾偈邊偷食邊整沙律，從飲食喜好談到擇偶條件，過程笑料百出。 geoduck係地理鴨？ 首先，Edan看英文menu時，照字面將black geoduck譯為「黑嘅地理鴨」，嚇得毛姐立即糾正：唔係地理鴨呀，係象拔蚌呀！」Jer自問無知睇唔明，「我哋唔好睇喇好唔好呀…」好奇的Edan繼續邊看邊問，其實毛姐早知兩人個仔少入廚房，為免雞手鴨腳搞亂檔，教他們製作最簡單的「本地油蝦鮮果沙律」，兩人全程互mean又不斷偷食，搞到毛姐哭笑不得。

從烹飪說到擇偶 其間，毛姐跟兩個仔傾談擇偶條件、試鏡過程等趣事，Edan一句阿媽、Jer一句媽咪，搞笑又溫暖。毛姐率先問兩人揀老婆是否要懂煮食，還大爆，「佢係好鬼專一又好多情㗎！」Edan強調，「啊，多情嘅！」Jer即時澄清：「專一！」毛姐解釋說：「多情係指一愛就好愛。」談到擇偶條件，Jer表示煮食不是最重要考慮，不懂煮可以一齊學習，最重要是性格和有共同話題，「我自己好追求嗰種共同嘅嘢，例如我好鍾意食蝦…er…離咗題…因為我自己鍾意art多啲嘅，如果對方藝術觸覺同我好似就會好啲。」Edan即回應，「所以我同佢都係唔夾，你試下同我講art？」此話一出，差點令毛姐誤會他真的討厭藝術。 Jer打完又挨膊頭 Jer切芒果時，毛姐問Edan如果他愛吃芒果，但女友不愛，那怎辦，爵安說：「唔緊要，我食。」他認為每個人都不同，「冇人可以同你完全夾嘅，最緊要尊重大家，你唔需要迫大家跟你嗰套，唔會好似Jer咁，你唔鍾意食蝦，佢迫你鍾意食蝦……」Jer聞言即放低把刀，拍了Edan心口一吓，「你唔好亂咁講我迫人哋點呀！」毛姐見狀急忙說：「唔好打交。」Jer續說：「我冇迫到，你唔好屈我…」然後纣頭挨在Edan的肩膊上，有種互mean就是叫Jerdan。