Jeremy主持《GO！執！事務所》帶隊執屋 MIRROR團媽：要show下真本事

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)在2月單飛推出首支單曲《半》後，再有新搞作，昨日(12日)他在社交平台公布最新主持的綜藝節目《GO！執！事務所》，將於下周一(18日)晚11時首播。身為「團媽」的Jeremy在節目中帶隊執屋，他自言要展示真本領，他寫道，「今次有我Go執事務所，隊長Aka，首席執事Jeremy(係時候要show下我真本事了)帶領住客服執事阿正(黃正宜)，一個水瓶座唔鍾意執屋嘅執屋新手，但係我相信佢逐漸明白到執完屋之後嘅開心，一直都想合作嘅artist，今次如願了，好在有佢幫手做CS，我地事務所先順順利利。」
一行四人斷捨離
另外，還有兩名隊員塔羅師JanJan和雜物諮詢師阿橙，一行四人教大家斷捨離，Jeremy續稱：「仲有氣場執事JanJan，好落力執屋，同時間會share好多其他關於氣場之類的資訊嘅奇女子，除了平時拍節目之外，還會教導我其他的知識，超好人、超Nice，大家記得留意佢俾嘅小tips。最後係收納執事阿橙，佢係我地呢個節目嘅中心，冇左佢點執到屋，同時間佢都係一個反差幾大嘅人，有佢係度除左學到好多野，每一日都好好笑，就係咁Go！執 事務所就是由我地四個組成，為大家解決一切需要斷捨離嘅空間，大家要記得收睇啦！」