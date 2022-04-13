Jeremy主持《GO！執！事務所》帶隊執屋 MIRROR團媽：要show下真本事

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)在2月單飛推出首支單曲《半》後，再有新搞作，昨日(12日)他在社交平台公布最新主持的綜藝節目《GO！執！事務所》，將於下周一(18日)晚11時首播。身為「團媽」的Jeremy在節目中帶隊執屋，他自言要展示真本領，他寫道，「今次有我Go執事務所，隊長Aka，首席執事Jeremy(係時候要show下我真本事了)帶領住客服執事阿正(黃正宜)，一個水瓶座唔鍾意執屋嘅執屋新手，但係我相信佢逐漸明白到執完屋之後嘅開心，一直都想合作嘅artist，今次如願了，好在有佢幫手做CS，我地事務所先順順利利。」