Jeremy的新歌《Tie Me Now》被網民質疑他抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》。

MIRROR成員李駿傑早前推出由自己親自作曲的跳唱歌《Tie Me Now》,惟歌曲被網民質疑他抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》,甚至MV亦有模仿之嫌。事件引來不少網民、YouTuber討論,甚至有人把兩首歌曲拆解再分析等等。直至今日,《Tie Me Now》的MV已經下架,而《Tie Me Now》則重推新的版本。