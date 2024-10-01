Jeremy與Winka被指無禮貌 網民連出合照證好人

MIRROR成員柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、李駿傑(Jeremy)和COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)、陳泳伽(Winka)將會聯手合作，於10月5日及6日舉行首個跨團演唱會《MATCHICAL LIVE 2024》。開騷在即，眾人加緊練習，而Jeremy與Winka日前就被網民指沒有禮貌，網民及fans隨即為他們辯護。

該網民說到︰「啱啱撞到jeremy 同 winka，諗住問佢地可唔可以影張相，嗌咗下jeremy個名，佢哋兩個望左望（個眼神係啤嗰種望），跟住直接無視左我繼續行，其實唔使咁串嘅，笑一笑都好呀 本身覺得佢地個人應該都唔差，但啱啱見完嗰一面之後，對佢哋改觀哂，直程扣哂分 我之前撞過AK，佢係勁nice勁有禮貌，對佢嘅印象好好，呢啲咪識做囉。」