Jeremy與Winka被指無禮貌 網民連出合照證好人

MIRROR成員柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、李駿傑(Jeremy)和COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)、陳泳伽(Winka)將會聯手合作，於10月5日及6日舉行首個跨團演唱會《MATCHICAL LIVE 2024》。開騷在即，眾人加緊練習，而Jeremy與Winka日前就被網民指沒有禮貌，網民及fans隨即為他們辯護。
該網民說到︰「啱啱撞到jeremy 同 winka，諗住問佢地可唔可以影張相，嗌咗下jeremy個名，佢哋兩個望左望（個眼神係啤嗰種望），跟住直接無視左我繼續行，其實唔使咁串嘅，笑一笑都好呀 本身覺得佢地個人應該都唔差，但啱啱見完嗰一面之後，對佢哋改觀哂，直程扣哂分 我之前撞過AK，佢係勁nice勁有禮貌，對佢嘅印象好好，呢啲咪識做囉。」
此帖一出隨即引來熱烈討論，有網民問樓主是否認錯人，對方回覆說︰「唔會，winka 冇帶口罩，睇到晒佢成個樣，而jeremy 係帶住佢平時頂prada帽，頭髮身形高度一認就認到。」亦有網民質疑樓主是否借踩其他人捧AK，對方就留言說︰「其實冇諗過要捧或踩任何人，對佢哋任何一個都冇惡意，唔係fans唔係hater，純粹咁啱見到佢哋就有個明顯對比，其實信唔信由你，但都係講返個經歷出嚟，我冇必要去作嘢或踩衰佢哋 本身我一直都幾鍾意jeremy，有留意開佢，亦有聽佢啲歌，不過只係個第一印象唔係幾好 我唔係要佢哋做啲咩，不過一啲反應都冇，點個頭都好呀。」
此帖亦引來ERROR的保錡留意，他寫道︰「佢好好人嫁喎！可能咁岩聽唔到！」其後有不少人在留言區貼上合照，力證Jeremy及Winka過去在街上都會應網民要求合照，並不像樓主所講一走了之。