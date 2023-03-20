JJ林俊傑演唱會｜陳卓賢IAN做嘉賓臨時被取消 主辦方指溝通有問題

JJ林俊傑於中環海濱舉行共6場《JJ20世界巡回演唱會香港站》，日前(17日)正式開鑼，昨晚(18日)有黃貫中擔任嘉賓，並與JJ合唱《海闊天空》。昨晚(19日)第三場原定由MIRROR成員陳卓賢(Ian)擔任嘉賓，網上買賣平台見有人以「19/3嘉賓MIRROR」作招徠，惟最後不見Ian上台，完騷後Stanley在社交平台上載與Ian等兄弟合照。 主辦單位回覆傳媒查詢時表示，由於與MIRROR方面溝通上出現問題，故取消相關演出，但經理人花姐則暫未有回應。

Stanely上載合照 在差不多完場的時候，被指擔任嘉賓的MIRROR成員Stanley(邱士縉)在IG上載與AK(江𤒹生)、Lokman(楊樂文)、Ian(陳卓賢)、Jeremy(李駿傑)、Tiger(邱傲然)及Alton(王智德)的合照，並留言說︰「要記念吓！！」有網民留言問他們是否身在大球場拍攝《RUMOURS》，但同時亦有人指出，他們身處的位置是中環海濱。 對照網上的照片，JJ開騷的地方範圍均以黑布包住，與Stanley分享合照的背景相近。同一時間，AK、Ian、Jeremy及Tiger也有轉發至其個人IG限時動態。AK則以一個紫色衫跳舞公仔作留言。其中Ian留言︰「記低」，Ian亦沒有follow 林俊傑的IG，未知是否與事件有關。