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娛樂
2023-09-19 15:33:03

JPEX｜森美一家三口遊倫敦 代言Coingaroo門店昨被搜

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森美以代言人身份大談加密幣，但他的內容主力圍繞住NFT。

虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名事件發酵，警方拘捕44女涉嫌串謀詐騙，包括曾自稱是JPEX合夥人、後稱只是宣傳的KOL林作以及另一名KOL陳怡，並到他們的辦公室搜查。警方今日(19)表示，將於下午4時舉行記者會，簡介一個打擊串謀詐騙的拘捕行動。

森美曾任Coingaroo的代言人，並與Coingaroo吉祥物袋仔在電視及戶外告示版大賣廣告。Coingaroo位於屯門市廣場及銅鑼灣駱克道的兌換店昨日均有警方到場搜證。與此同時，森美一連兩日未有開咪主持節目，日前他在IG限時透露正前機場。

讀者陳先生提供照片指在倫敦市中心見到森美與一名女子和年青人同行。陳先生稱在周日下午見到森美路過，而且三人有說有笑，惟未能成功拍到他的正面照。據知，森美與太太及友人一齊到英國探望在當地升學的囝囝，順道放假及到其他地方旅行。

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森美避過一劫

有網民好奇森美代言Coingaroo會否出事，但根據資料顯示，森美去年獲Coingaroo邀請任代言人，並曾接受Coingaroo的訪問，但內容主力圍繞NFT。由於虛擬資產交易平台新監管制度在本年61日生效，而在此日期前已在香港營運的虛擬資產交易平台，可於不違反期間內（即202361日至2024531日）在香港繼續其業務。因此去年已為Coingaroo代言的森美未有觸犯相關條例。

商台回覆稱森美早已請假一星期，而他回覆傳媒稱現時身在西班牙，跟Coingaroo的合約已於去年年底完結，多謝大家關心。

森美因去年已獲邀代言，未有觸犯新法。

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