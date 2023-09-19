JPEX｜森美一家三口遊倫敦 代言Coingaroo門店昨被搜

虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名事件發酵，警方拘捕4男4女涉嫌串謀詐騙，包括曾自稱是JPEX合夥人、後稱只是宣傳的KOL林作以及另一名KOL陳怡，並到他們的辦公室搜查。警方今日(19日)表示，將於下午4時舉行記者會，簡介一個打擊串謀詐騙的拘捕行動。

森美曾任Coingaroo的代言人，並與Coingaroo吉祥物袋仔在電視及戶外告示版大賣廣告。Coingaroo位於屯門市廣場及銅鑼灣駱克道的兌換店昨日均有警方到場搜證。與此同時，森美一連兩日未有開咪主持節目，日前他在IG限時透露正前機場。

讀者陳先生提供照片指在倫敦市中心見到森美與一名女子和年青人同行。陳先生稱在周日下午見到森美路過，而且三人有說有笑，惟未能成功拍到他的正面照。據知，森美與太太及友人一齊到英國探望在當地升學的囝囝，順道放假及到其他地方旅行。