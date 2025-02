加拿大天王Justin Bieber日漸消瘦精神欠佳被傳吸毒所致。其經理人連忙否認,Justin停車場見記者再鬧爆造謠。但永遠令人覺得「好唔妥」的Justin,昨日在社交網上載短片,赤裸瘦削上身與吸煙友人神智不清望鏡頭。他左搖右擺地rap:「I fly like a fly guy, I fly high like a bagpipe, I go high like a bad guy.」美媒指rap內容暗示自己「high咗」的意思。