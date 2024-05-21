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娛樂
2024-05-21 17:52:22

JW王灝兒分手｜葉韋彤IG仍保留合照 月初與JJ同學見面JW仍讚好

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葉韋彤(Tarzan)的IG仍保留跟JW的放閃合照，而最後一個PO是2022年的照片。

葉韋彤(Tarzan)的IG仍保留跟JW的放閃合照，而最後一個PO是2022年的照片。

JW王灝兒今日在IG宣布已回復單身，更稱是13年來首次重拾單身感覺，暗示自己過去一直都是一段感情接一段。JW曾跟G.E.M.鄧紫棋的男友Mark Ngai (魏俊) 拍拖兩年多，跟對方甩拖後再與葉韋彤(Tarzan)打得火熱。由於Mark Ngai的家庭背景不惹少，他是關之琳前夫王國旌的外孫，可見JW揀男友的眼光都很獨到，有網民估計在Mark之前幾年的男也可能是非富則貴。

JW跟Mark拍過拖，有傳G.E.M.硬撬JW牆腳，最終反面收場。

JW跟Mark拍過拖，有傳G.E.M.硬撬JW牆腳，最終反面收場。

平安夜唔見JW

JW宣布分手，但TarzanIG至今仍保留二人的合照，最後一個post已經是20221Tarzan生日與JW放閃的照片。自Tarzan去年2月被法庭頒令破產之後，JW便甚少放閃，大家只能從其他人的合照找到JWTarzan的踪影，對上一次同框已是上年10月，二人一齊出席陳瀅的生日派對去年平安夜，陳瀅、周嘉洛、馬天佑等舉行聖誕派對，Tarzan也有出席，但不見JW的影踪。

陳瀅、劉佩玥、周嘉洛等出席朋友的慶祝派對，同場有Tarzan但不見JW。 去年10月，JW與Tarzan一齊出席陳瀅的生日會。 二人在2022年到海洋公園慶祝萬聖節。

JW取消追蹤男友IG

今年3月，JW出席王嘉爾在布吉的生日派對，Tarzan在該PO留言，但JW沒有回應。此後，Tarzan再沒有留言，只是逢女方的PO都會讚好。現時JW已取消追蹤TarzanIG，但Tarzan仍有追蹤JW

翻看TarzanIG，本月初他與新加坡歌手JJ林俊傑同學洪俊揚在港見面，對方在帖文更大讚Tarzan帶他去吃好味的車仔麵，JW亦有讚好此帖文。沒想到12日之後，JW竟然宣布回復單身。

Tarzan仍保留跟JW的合照。 只要JW出PO，Tarzan必定讚好。 只要JW出PO，Tarzan必定讚好。 只要JW出PO，Tarzan必定讚好。 只要JW出PO，Tarzan必定讚好。
新加坡歌手洪俊揚來港見Tarzan，JW有讚好。

新加坡歌手洪俊揚來港見Tarzan，JW有讚好。

新加坡歌手洪俊揚來港見Tarzan。

新加坡歌手洪俊揚來港見Tarzan。

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