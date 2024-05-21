JW王灝兒分手｜葉韋彤IG仍保留合照 月初與JJ同學見面JW仍讚好

葉韋彤(Tarzan)的IG仍保留跟JW的放閃合照，而最後一個PO是2022年的照片。

JW王灝兒今日在IG 宣布已回復單身 ，更稱是13年來首次重拾單身感覺，暗示自己過去一直都是一段感情接一段。JW曾跟G.E.M.鄧紫棋的男友Mark Ngai (魏俊傑) 拍拖兩年多，跟對方甩拖後再與葉韋彤(Tarzan)打得火熱。由於Mark Ngai的家庭背景不惹少，他是關之琳前夫王國旌的外孫，可見JW揀男友的眼光都很獨到，有網民估計在Mark之前幾年的男也可能是非富則貴。

JW宣布分手，但Tarzan的IG至今仍保留二人的合照，最後一個post已經是2022年1月Tarzan生日與JW放閃的照片。自Tarzan去年2月被法庭頒令破產之後，JW便甚少放閃，大家只能從其他人的合照找到JW跟Tarzan的踪影，對上一次同框已是上年10月，二人一齊出席陳瀅的生日派對。去年平安夜，陳瀅、周嘉洛、馬天佑等舉行聖誕派對，Tarzan也有出席，但不見JW的影踪。

JW 取消追蹤 男友 IG

今年3月，JW出席王嘉爾在布吉的生日派對，Tarzan在該PO留言，但JW沒有回應。此後，Tarzan再沒有留言，只是逢女方的PO都會讚好。現時JW已取消追蹤Tarzan的IG，但Tarzan仍有追蹤JW。

翻看Tarzan的IG，本月初他與新加坡歌手、JJ林俊傑同學洪俊揚在港見面，對方在帖文更大讚Tarzan帶他去吃好味的車仔麵，JW亦有讚好此帖文。沒想到12日之後，JW竟然宣布回復單身。