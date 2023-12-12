Kakit獲梅艷芳歌迷會邀請演出 盼梅姐展品可保留

「梅艷芳《再續．緣份》管弦樂慈善音樂會」將於本月29日及30日在香港理工大學賽馬會綜藝館舉行，梅艷芳歌迷會芳心薈昨日(11日)舉行記招公布詳情。大會表示為了紀錄梅姐逝世廿周年，歌迷會誠邀多位歌手參與，當中包括何超儀、方皓玟、文佩玲、鄧家杰(Kakit)、鄺旨呈(旨呈)、羅啟豪、Sica、黃洛妍等待，並請來時裝設計師何國鉦和多位年青設計師，利用A.I.技術，為廿年後的梅艷芳創造一系列全新舞台形象。此外，大會亦出售多款妁梅艷芳為主題的紀念品，收益將全撥捐「香港關懷力量」。

《全民造星V》的鄧家杰(Kakit)表示收到大會邀請時，受寵若驚，「真係好幸運，無諗過梅姐嘅歌迷會請我做表演嘉賓，我係代表新一代，我覺得有責任要做好呢個演出。自己最喜歡《似水流年》呢首歌，因為屋企人以前成日播，自己瞓覺都會哼起呢首歌，估唔到有機會喺台上做到梅姐作品。」

對殺館感可惜

談到香港文化博物館擺放著梅姐、哥哥張國榮的演藝珍藏，但不久將來將會「殺館」，事件引來大家譁然，Kakit表示自己都有留意，坦言很可惜，並謂自己當時看到「殺館」消息之後，就收到梅姐歌迷會的邀請，感覺奇妙。他稱知道大家感到難過，甚至見過有人用絕望去形容，他認為不用感到太悲觀，相信梅姐他們的展品會找到另一個地方展出，同時梅姐的作品依然會繼續留傳。