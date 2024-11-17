KATCH OUR LIFE｜陳蕾與Kaho練4手聯彈「撼崩牙」 洪嘉豪自薦拍MV玩互毆 Jeffrey：你勝算比較低(有片)

陳蕾(Panther)、洪嘉豪(Kano)和魏淩笙(Jeffrey)首度合作的《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉蒙×魏浚笙 音樂會》昨晚(16日)於亞博Arena順利完成，3人於完騷後受訪，陳蕾笑言跟兩位拍檔合作反白眼反到眼痛，但對這次限定「PKJ」組合有點懷念，她直言透過今次開騷認識Jeffrey，發覺他跟Kaho差不多層次，大家都很投契；Kaho自言，很久沒試過這樣享受去做一個騷，既又玩得又好認真。

陳蕾在台上自爆撼崩牙，她表示當時與洪嘉豪練習四手聯彈合唱《我想和你好好的》，兩人坐在琴前，嘉豪未能對咪，陳蕾就試著用腳左右移動咪stand，咪stand失平衡傾斜跌落，撼崩了她的牙，「撞完之後我呆咗，我以為係咪甩咗，個腦空白，所以佑道只係崩了一小角，已經好開心。」Kaho大爆陳蕾當是「認真地痛」，但得知只撼崩了一點，就興奮拍片跟朋友分享，樂觀得令他大感驚訝，他續說，「所以大家要好好欣賞《我想和你好好的》，犧牲了她一塊小牙。」

Jeffrey大露背忘記 遮胎記

陳蕾開騷時以黑lace bra配西裝褸登場，Kaho大讚好有型，她認為，「性感得來有型，也不防一試。」Jeffrey則穿上背後有大窿的歌衫上場，他解釋，「好少男裝露背，幾有有新意，那就露一下。不過我唔記得遮胎記，那位置剛好見到條尾龍骨，feel到係好直嘅尾龍骨。」他與Kaho在台上首度公開獻唱新歌《我感覺到》，他表示是很久以前收到的demo，覺得很適合，但未能趕在開騷前推出。談到新歌頗有BL意味，Kaho指歌曲是有關錯過的愛情，所以兩人在台上合唱時，配會歌曲主題，也刻意不對望交流。至於會否拍BL互咀的MV，Kaho反建議以互毆表達錯愛，不料Jeffrey搶白說：「你勝算比較低。」Jeffrey不忘乘機宣傳自己的新歌《孤獨美食家》。

Kaho打入叱咤10強好開心 Jeffrey15強止步不失望

談到叱咤我最喜愛男女歌手，Jeffrey15強止步，他表示不感可惜，「見到15強有我個名，已經好開心。」嘉豪坦言去年也未能打入10強，今年能入圍好開心，「多謝一班院友好努力拉票，希望下年可搞粉絲見面會答謝歌迷。」陳蕾亦表示好開心，「如果每年都有這名次，已好感恩。」