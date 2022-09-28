Kayan9896泳裝拍脫毛廣告 網民斥身材貨不對辦改名Sammi9896：原來一直係墊出嚟

Kayan9896（吳家忻）因YouTube頻道「試當真」人氣急升，成為新一代網絡女神，本月初推出第3首派台歌《Hell No》，更係唔少時尚品牌新寵兒。日前Kayan9896就被激光脫毛公司睇中，以泳衣造型於沙灘上拍廣告；不過網民將焦點放於Kayan9896身材之上，認為廣告中嘅佢上圍明顯比平時縮水，仲叫佢做「Sammi9896」。

廣告將kayan9896還原

呢間激光脫毛公司過往都係搵當時火紅藝人作代言人，例如薛凱琪、朱千雪、劉心悠等都曾代言過。今次激光脫毛公司就搵嚟kayan9896拍攝兩輯廣告，kayan9896於第二輯廣告中首以泳裝示人，鏡頭一直近鏡由比堅尼位置開始向上掃上大頭，大曬香滑肌膚、長腿及靚樣。網民就直指個廣告將kayan9896還原，例如平時IG相穿上貼身衫上圍顯得較豐滿，但一著泳衣就消失咗，同時又瘦到見胸骨，紛紛留言kayan9896呃人：「Sammi9896？」、「零胸」、「仲平過鄭秀文，評cup都廢事」、「原來一直都係墊出嚟嘅」、「佢都係著返衫好睇啲」、「叫佢著泳衣係咪玩佢」、「ipad plus」、「點解可以平到咁？」等等。

不過，亦有網民幫口力撐kayan9896，認為佢身形均勻，就係要咁瘦先carry到啲名牌：「太正了」、「我係男人，睇完都想去脫毛」等等。