Kenny G的音樂生涯締造了無數傳奇,從《Songbird》《Going Home》到《Forever in Love》,其作品早已成為全球樂迷心中不朽的爵士流行經典。觀眾亦將於7月可以到現場感受Kenny G的作品。《Kenny G Forever in Love with Macao》亞洲巡迴演奏會-澳門站將於7月19日舉行,Kenny G將以其標誌性的長曲髮、金色色士風和迷人微笑,讓《Forever in Love》的浪漫、《Going Home》的溫暖、《Songbird》的靈動完美呈現等,這些90年代港人耳熟能詳電視劇配樂的不朽經典歌曲,再次吹奏喚醒樂迷心底最柔軟的集體回憶。

近半世紀,Kenny G的音樂生涯堪稱當代爵士樂的神話,作品不僅風靡全球、屢創紀錄。包括全球專輯銷量突破7,500萬張,成為史上最暢銷的器樂演奏家之一 、連續在爵士專輯榜冠軍,締造無人能及的紀錄 ,並榮獲格萊美獎、全美音樂獎等24項國際大獎提名,奠定其樂壇傳奇地位,成為演奏樂界的巔峰王者。