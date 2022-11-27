KKBOX風雲榜｜古巨基3年再踏台板 與Edan表演全因囝囝

古巨基對上一次公開演出已是3年前，今日他與呂爵安(Edan)在《第四屆KKBOX香港風雲榜》合唱《飄流教室》。古Sir在後台與Edan接受後台訪問時，坦言再次拿著咪牌做訪問的感覺很神奇，感覺仿如隔世。Edan表示很榮幸可以請到古Sir出山，並很感激對方爽快答應。

Edan說得知有合唱環節，於是膽粗粗問古Sir。在旁的古Sir表示大會很早向他的唱片公司發出邀請，但因為公司未有計劃任何登台演出，於是婉拒。他說︰「之後花姐再搵我哋，我就問我個仔好唔好同Edan哥哥唱歌，佢話good，我就上嚟唱歌。」Edan在訪問時表示要多謝古巨基的囝囝Kuson。