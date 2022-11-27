KKBOX風雲榜｜古巨基3年再踏台板 與Edan表演全因囝囝

古巨基對上一次公開演出已是3年前，今日他與呂爵安(Edan)在《第四屆KKBOX香港風雲榜》合唱《飄流教室》。古Sir在後台與Edan接受後台訪問時，坦言再次拿著咪牌做訪問的感覺很神奇，感覺仿如隔世。Edan表示很榮幸可以請到古Sir出山，並很感激對方爽快答應。
Edan說得知有合唱環節，於是膽粗粗問古Sir。在旁的古Sir表示大會很早向他的唱片公司發出邀請，但因為公司未有計劃任何登台演出，於是婉拒。他說︰「之後花姐再搵我哋，我就問我個仔好唔好同Edan哥哥唱歌，佢話good，我就上嚟唱歌。」Edan在訪問時表示要多謝古巨基的囝囝Kuson。
古巨基盼與Edan再合作
古巨基表示囝囝每次聽到快歌便會跳舞，問到會否為囝囝作首跳舞歌，他笑言要請Edan教跳舞才行。Edan自認表現一般，古巨基稱囝囝每天都唱ABC，他又會將不同歌手的歌曲給囝囝聽，發掘囝囝的音樂天分。
Edan笑言今晚演出有點緊張，所以有點失準，他說因為是再度上台演出，因此再彈奏《E先生連環不幸事件》時，一度手震震，及至中段才漸入佳境。古巨基笑言自己唱《飄流教室》時亦緊張到唱錯歌詞，並指很多歌手上台第一刻也是會很緊張。他亦很期待可以再與Edan合作，問到他會否考慮開演唱會，藉機與Edan同台演出，他表示因公司安排他明年才再上台，若成事可以大家夾夾檔期。