日本女歌手Kyary Pamyu Pamyu(KPP)於年半前宣布嫁人,與細她3歲的男星葉山獎之拉埋天窗。在今年4月,KPP宣布懷孕消息,不時在社交網公開陀B近況,而昨天(8日)再度報喜,貼出BB照片分享喜悅。

KPP在個人IG貼出BB照片,並寫:「Welcome to the new world. I’ve been looking forward to meeting you!」最後她更感激小孩的降臨,用日文寫上:「謝謝你的誕生」。發文一出,即獲大批歌迷及圈中人留言祝福。2011年以歌手身份出道的KPP,曾多次來港開騷及參與大型活動,2018年初認識Disney+日劇《五個相撲的少年》主角葉山獎之,翌年感情昇華發展成情侶關係,並在2023年3月結為夫妻。