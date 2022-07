穿梭時空旅程

《洛基》首季最後一集,講述洛基回到TVA,該宇宙的Hunter B-15並不認識洛基,代表他去了並非原本的宇宙時間線,他身旁的時間守護雕像似是大家熟識的反派Kang the Conqueror,他就是明年2月上映的《蟻俠3》(Ant-Mam and the Wasp:Quantumania)的奸角。Disney+播放中的《Ms. Marvel》外,繼後播出還有《She-Hulk》、《Secret Invasion》等。