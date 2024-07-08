Lokman與女友分手｜Luxi曾表示不怕7年之癢 IG貼滿二人甜蜜回憶

MIRROR成員楊樂文(Lokman)與女朋友甄吳露茜（Luxi）拍拖7年，雙方感情十分穩定，每次出席活動時，都會大方談及跟對方的點滴，更曾有網民拍過二人一齊逛家品店，挑選傢俬。去年Lokman在「520」當天上載花束，並留言說︰「今次掂晒啦老豆！」一度傳來婚訊。
當時被問到是否結婚，Lokman與Luxi先後出席活動，異口同聲否認。Lokman表示有計劃跟女友結娼，但沒有刻意計劃，並稱女友沒有催，自己都幻想過做爸爸。至於Luxi就表示不急於結婚，認為大家都仲後生，更指「結婚都係靠衝動」。
Lokman與拍拖7年女友分手︰分開是和平的
二人最後互相提及對方已經是去年10月，翻看Luxi的IG，在Highlight一欄見到有一個屬於她與Lokman的回憶，最早幾錄開始是2018年。當時Luxi提及到他們拍拖一周年零兩個月，因此他們是2017年5月20日或21日是正式拍拖，直至感情穩定才記錄二人的點滴。當時Lokman仍未加入MIRROR，但埋首為《全民造星》拍攝。儘管Lokman非常忙碌，仍不時抽空跟Luxi到迪士尼。Luxi亦會拍下Lokman的食相，二人更會在家中互相敷mask。
盼與Lokman完成更多里程碑
Luxi曾提到雙方的行程經常撞，搞到大家在一些重要日子都不能一齊過，感覺像Long D，但他們每逢在香港便會黏在一起， 非常珍惜大家一齊的時間。上年Lokman生日時，Luxi寫道︰「陪你完成更多里程碑。」可惜下一個里程碑竟然是分手。