Lokman Tiger入圍TC百大俊男 DJ當奴自稱8大醜男挖苦MIRROR

網民讚當奴：你認第二 尚氣不敢認第一

DJ當奴昨日在IG分享了一張名為「The 8 Most Ugly Faces 2022」的照片，設計明顯照搬「百大俊男」入圍照片的格式，並留言說︰「自己係唔相信，真係㗎？真係嘅？真係太夢幻，太瘋狂！有幸入選了世界百大醜男，本人十分光榮同榮幸，但對手太強，自己沒有信心會勝出，頂盡廿大，所以入圍當贏了，同時希望大家專注我的工作，並祝大家身體健康……#懵丙俱樂部。」網民力撐DJ當奴，留言「我相信你係憑實力既」「奴奴實至名歸」「我撐硬你㗎」「你認第二，尚氣不敢認第一」「醜陋擔當」。