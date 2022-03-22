Lokman Tiger入圍TC百大俊男 DJ當奴自稱8大醜男挖苦MIRROR

MIRROR隊長Lokman(楊樂文)和年紀最輕的Tiger(邱傲然)，昨日入圍美國網站TC Candler「全球百大俊男美女」選舉。DJ當奴得知消息後，模仿「百大俊男」入圍者的設計圖，自稱入圍「8大醜男」，似是挖苦MIRROR。
TC Candler「全球百大俊男美女」選舉，姜濤、Anson Kong(江𤒹生)、Anson Lo(盧瀚霆)、Edan(呂爵安)、Ian(陳卓賢)、Jer(柳應廷)、Jeremy(李駿傑)、Frankie(陳瑞輝)和Stanley(邱士縉)先後入圍，昨日Lokman、Tiger亦入選，MIRROR全員現得Alton(王智德)還未入選。由於TC Candler今年增設「課金提名」制度，鏡粉與Alton的fans明言會每月付費，MIRROR全團入圍日子應該不遠。
網民讚當奴：你認第二 尚氣不敢認第一
DJ當奴昨日在IG分享了一張名為「The 8 Most Ugly Faces 2022」的照片，設計明顯照搬「百大俊男」入圍照片的格式，並留言說︰「自己係唔相信，真係㗎？真係嘅？真係太夢幻，太瘋狂！有幸入選了世界百大醜男，本人十分光榮同榮幸，但對手太強，自己沒有信心會勝出，頂盡廿大，所以入圍當贏了，同時希望大家專注我的工作，並祝大家身體健康……#懵丙俱樂部。」網民力撐DJ當奴，留言「我相信你係憑實力既」「奴奴實至名歸」「我撐硬你㗎」「你認第二，尚氣不敢認第一」「醜陋擔當」。