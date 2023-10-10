Lolly Talk演唱會｜下月29日九展開個唱 阿Yo激動落淚(附足本現場片)

Lolly Talk今日在又一城舉行記招，宣布《Lolly Talk Little Things Concert 2023》於11月29日在九展舉行，暫定一場，門票將於本月17日於快達票開賣。她們宣布消息時，有部份成員眼泛淚光，其中阿Yo分享心情時仍難掩激動之情，她哽咽表示知道開騷之後，大家都已經開始準備，亦構思了很多東西，希望在當天可以呈現最好的自己。她說家人得知消息之後，擔心Lolly Talk是否可以處理到，她說︰「我覺得要對自己有信心，呢一年我哋都有成長到……」之後她邊擦眼淚呼籲fans入場支持。

MeiMei表示大家都很期待，收到消息時所有成員都尖叫，而且九展對她們來說是別具意義，讓大家見證她們成長。阿蛋稱一直都幻長屬於她們的表演，亦都努力準備新歌，過程如打機一樣，今次開騷是解鎖成就。Sinnie回想年頭在頒獎禮哭，大家一齊完成一個又一個旅程，今年嘗試不同音樂及演出展示不同的面樣，很多謝大家的支持，令她們可以登上演唱會的舞台。

Lolly Talk節食備戰

Elka表示自己沒想過會以女團身形出道，由出歌到開騷，整個過程都很夢幻，承諾會以最好的狀態答謝大家。Yanny非常多謝fans支持，她表示大家現時最大挑戰是節食，但會努力。阿妹稱由開始組團時，大家都要面對不同的未知及挑戰，今次開騷也是，最重要是做到最好，要無悔。Tania表示過去兩年過得很快，現在都密鑼緊鼓的練習，在排練過程都很開心，非常期待當日大家可以看到她們自信的一面，作為答謝大家支持。

新歌由 Sinnie及Tania作詞

她們稱今次大會主題「Little Things」是指人生經歷不同的小事，但這些小事都可以影響一生，像她們各自追逐夢想，組團出道又影響到不同人。今次演唱會由「阿豆Miss Bean」操刀，並在日本拍攝，她們透露在日本也拍了MV及不同造型照，並即場獻唱《2人限定故事》，並由Sinnie及Tania作詞。