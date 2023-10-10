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娛樂
2023-10-10 15:35:45

Lolly Talk演唱會｜下月29日九展開個唱 阿Yo激動落淚(附足本現場片)

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Lolly Talk演唱會｜下月29日九展開個唱（林俊源攝）

Lolly Talk演唱會｜下月29日九展開個唱（林俊源攝）

Lolly Talk今日在又一城舉行記招，宣布《Lolly Talk Little Things Concert 2023》於11月29日在九展舉行，暫定一場，門票將於本月17日於快達票開賣。她們宣布消息時，有部份成員眼泛淚光，其中阿Yo分享心情時仍難掩激動之情，她哽咽表示知道開騷之後，大家都已經開始準備，亦構思了很多東西，希望在當天可以呈現最好的自己。她說家人得知消息之後，擔心Lolly Talk是否可以處理到，她說︰「我覺得要對自己有信心，呢一年我哋都有成長到……」之後她邊擦眼淚呼籲fans入場支持。

Lolly Talk演唱會｜下月29日九展開個唱，阿Yo郭曉妍激動落淚（林俊源攝） Lolly Talk演唱會｜下月29日九展開個唱，阿Yo郭曉妍激動落淚（林俊源攝） Lolly Talk演唱會｜下月29日九展開個唱，阿Yo郭曉妍激動落淚獲Sinnie吳倩怡及Elka鄭芷淇鼓勵（林俊源攝） Lolly Talk演唱會｜下月29日九展開個唱，阿Yo郭曉妍激動落淚獲Elka鄭芷淇抹眼淚（林俊源攝） Lolly Talk演唱會｜下月29日九展開個唱，阿Yo郭曉妍激動落淚（林俊源攝）
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MeiMei表示大家都很期待，收到消息時所有成員都尖叫，而且九展對她們來說是別具意義，讓大家見證她們成長。阿蛋稱一直都幻長屬於她們的表演，亦都努力準備新歌，過程如打機一樣，今次開騷是解鎖成就。Sinnie回想年頭在頒獎禮哭，大家一齊完成一個又一個旅程，今年嘗試不同音樂及演出展示不同的面樣，很多謝大家的支持，令她們可以登上演唱會的舞台。

Lolly Talk(左起)阿YO郭曉妍、Sinnie吳倩怡、阿蛋黃詠霖、MeiMei曾美欣。（林俊源攝）

Lolly Talk(左起)阿YO郭曉妍、Sinnie吳倩怡、阿蛋黃詠霖、MeiMei曾美欣。（林俊源攝）

Lolly Talk節食備戰

Elka表示自己沒想過會以女團身形出道，由出歌到開騷，整個過程都很夢幻，承諾會以最好的狀態答謝大家。Yanny非常多謝fans支持，她表示大家現時最大挑戰是節食，但會努力。阿妹稱由開始組團時，大家都要面對不同的未知及挑戰，今次開騷也是，最重要是做到最好，要無悔。Tania表示過去兩年過得很快，現在都密鑼緊鼓的練習，在排練過程都很開心，非常期待當日大家可以看到她們自信的一面，作為答謝大家支持。

新歌由Sinnie及Tania作詞

她們稱今次大會主題「Little Things」是指人生經歷不同的小事，但這些小事都可以影響一生，像她們各自追逐夢想，組團出道又影響到不同人。今次演唱會由「阿豆Miss Bean」操刀，並在日本拍攝，她們透露在日本也拍了MV及不同造型照，並即場獻唱《2人限定故事》，並由Sinnie及Tania作詞。

 

Lolly Talk(左起)Tania陳紀澄、阿妹黃敏蕎、Yanny劉綺婷及Elka鄭芷淇。（林俊源攝）

Lolly Talk(左起)Tania陳紀澄、阿妹黃敏蕎、Yanny劉綺婷及Elka鄭芷淇。（林俊源攝）

《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員Elka鄭芷淇。（林俊源攝） 《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員阿蛋黃詠霖。（林俊源攝） 《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員Tania陳紀澄。（林俊源攝） 《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員Meimei曾美欣。（林俊源攝） 《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員Sinnie吳倩怡。（林俊源攝） 《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員Yanny劉綺婷。（林俊源攝） 《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員Meimei曾美欣。（林俊源攝） 《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員Sinnie吳倩怡、阿蛋黃詠霖、Meimei曾美欣。（林俊源攝） Lolly Talk宣布11月29日九展開個唱，《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員Elka鄭芷淇、阿Yo郭曉妍、Sinnie吳倩怡。（林俊源攝） Lolly Talk宣布11月29日九展開個唱，《Lolly Talk Little Things Concert 2023》記招，Lolly Talk成員Tania陳紀澄 、阿妹黃敏蕎。（林俊源攝）

Lolly Talk現場表演+足本訪問︰

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