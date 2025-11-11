Lolly Talk獲張敬軒拉攏過英皇？ 月底出席「灑汗音樂會」網民擔心冇糧出

八人香港女團Lolly Talk早前傳出陷入困境，不僅今年沒有推出新歌，且已超過半年零收入，還欠下公司20萬港元。今日有消息指，樂壇前輩張敬軒已出手打救，打算拉攏Lolly Talk過檔英皇旗下，希望帶領她們盡快走出困局，但傾談過程卻不太順利，由於成員們各有考量及意見出現分歧，令加盟英皇一事仍有變數。

報道刺激工作量

Lolly Talk早前被傳內訌，加上個別成員拍及傳出負面新聞，有傳「金主」決定閂水喉不再投資，消息於月前曝光後，Lolly Talk的經理人Alex曾澄清指成員非常團結，當時強調這兩個月來仍有工作，但承認已有半年沒糧出，繼10月31日出席完灣仔海濱舉行的萬聖節音樂嘉年華後，Lolly Talk亦落實11月30日將參與科學園高錕會議中心廣場（金蛋）展開的「灑汗音樂會」，與陳凱詠JACE、曾傲棐、ROVER輪流表演，Lolly Talk官方IG已公布相關消息，有粉絲對偶像仍有工開感到安慰，但就有網民卻在此post留言區問：「有汗出，有無糧出？」不過，成員Sinnie（吳倩怡）日前出席活動時，就事件開腔澄清：「其實我哋繼續有糧出，如果出到糧就已經唔係欠債，所以應該就冇爭公司錢嘅，其實咁多個團員都有好多工作！」Sinnie笑言報道後工作量上升，也算是一件好事。