LOONG 9又加新成員！4月28日搞香港見面會 位位入場520元人民幣

LOONG 9愈加愈多人，有網民笑謂倒不如「打和」，讓總決賽的18位成員一次加入。

LOONG 9官方微博早前宣布9位成員正式接受訓練，惟照片見到的9位成員中，未見3位香港代表。有份參與訓練的9位成員同屬於「Loong9-S」，亦即是奧利、李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊。沒料到，LOONG 9加多3位成員都未夠，近日亞洲超星團官方平台突發宣布「Loong 9」再加人！

原本排第10名的趙天翼無份加入LOONG 9，依家又以另一身份成為LOONG 9成員。

根據亞洲超星團官方微博稱，鑑於選手趙天翼在節目的出色表現，因此宣布將聘請他為「LOONG 9兒童藝術教育公益大使」。消息一出，大陸網民對LOONG 9無限加人一事感到好笑，甚至有網民表示「反正你也加了這麼多人」，希望LOONG 9可以再多某幾位成員，或「把前18名加進去算！」亦有網民要求亞洲超星團還錢，認為他們這樣的安排，完全有違當初的比賽規則，形容比賽課金投票是一個大騙局。

月底搞見面會

另外，LOONG 9官方平台宣布，本月28日下午2時，將於銅鑼灣舉行簽名拍手會，或許因舉辦的地點在香港，今次終於見番3位香港代表，分別是冼靖峰 、文佐匡及黃奕斌，同時也見到3位新LOONG 9成員張鎬濂、郭殿甲和陳鑫昊。

是次簽名拍手會入場費每位收520元人民幣或580元港幣。從海報的設計可見，官方將港元的價格以超細字體標示，而且全是簡體字，看來他們的目標都是以大陸fans為主，究竟到時會有幾多fans專誠來港見LOONG 9？就有待月底揭曉。