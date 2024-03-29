LOONG 9未開始成員已變動 分拆變兩隊發展

無綫與內地平台合辦的《亞洲超星團》於月初結束，曾志偉隨即宣布首9名的練習生組成男團「LOONG 9」，成員包括有奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。由於隊名太特別，以致在網上洗版足足半個月。意想不到的是，原來9位成員更各自有外號，如冼靖峰是「妙音龍子」，再度惹來網民熱烈討論。

玖瓏少年變12生肖？

不過，LOONG 9今日宣布有新搞作，竟然是加多3位成員，分別是張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊，他們將以Loong9非限定團成員的身分參與活動。由於不少大陸網民對冼靖峰及文佐匡能夠入圍大感不滿，質疑無綫偏幫自己友，並替張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊感到不值，特別是郭殿甲跟冼靖峰的跳舞片，更在大陸瘋傳，認為冼靖峰的表現完全不合格。

網民批評 有違比賽原意

如今主辦可能出於安撫網民情緒，於是宣布新增3人入圍。雖然新成員是「非限定團成員的身分」，但有網民認為新加成員的決定，有違比賽原意，倒不如直接內定，不用欺騙粉絲課金投票。