MakerVille與銀河映像首部電影《命案》參加柏林影展 杜琪峯感榮幸 Lokman感覺如雙喜臨門

由鐵三角組合杜琪峯、鄭保瑞、游乃海聯手打造、MakerVille出品的首部電影《命案》，獲邀於2月參加本年度的柏林影展 – 特別展映單元(Berlin International Film Festival - Berlinale Special) ，呮於影展舉行全球首映。影帝林家棟首度與MIRROR 隊長 Lokman (楊樂文)即能衝出國際，非常厲害。

第73屆柏林影展將於2月16至26日於柏林舉行，其中特別展映單元 (Berlinale Special)專門展示與眾不同的影壇新作。《命案》電影台前幕後人員對這喜訊大表驚訝，紛紛回應表達喜悅。出品人魯庭暉：「多謝柏林影展對 MakerVille 與銀河映像合作的首部電影作品的肯定。未來我們期望與各地電影人才合作，製作出更多、更好的作品。主創團隊的監製杜琪峯：「好榮幸本片獲得柏林影展邀請參展，更高興可以藉此機會，將我和 MakerVille 第一次合作的作品帶給全世界的觀眾。」

Lokman：雙喜臨門

演員方面，影帝林家棟表示：「好榮幸 《命案》率先喺柏林電影節同觀眾見面，要多謝杜Sir，乃海同導演鄭保瑞俾呢個機會我參與，亦感恩有一班好嘅團隊支持，希望大家鍾意，多謝。」；Lokman興奮表示：「能夠參與銀河映像的拍攝，是多麼榮幸，多麼有挑戰性！加上再獲邀參展柏林影展，對我來說是雙囍臨門吧哈哈！感受非常簡單，十！分！開！心！」

陳湛文表示，「能夠與如此熱愛電影的強勁班底和演員合作，使我獲益良多，而今次的角色，在演技上亦是一大挑戰。命運，相信是每一個人都會思考和面對的命題，希望這部電影能為觀眾帶起的一些反思，亦希望海外的朋友喜歡這部作品。」

伍詠詩：「多謝柏林影展！非常榮幸及感謝監製、導演和編劇相信我及給我機會成為《命案》這部電影的一份子，對於拍攝及成為角色的過程感受太多，是非常難忘珍貴的一課，我很感恩和珍惜。非常感謝台前幕後的每一位，將共同努力的一件作品帶到世界各地。」

吳廷燁：「很開心能夠再次與杜Sir、乃海、Elaine及銀河映像團隊合作！今次特別有鄭保瑞導演及游乃海編劇聯手，感謝兩位給我角色演出的指引，令我演出更有信心和力量！多謝所有合作夥伴，多謝柏林電影節！」