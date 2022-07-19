MakerVille首部電影 林家棟Lokman主演杜琪峯監製《命案》 有望農曆7月上映

MIRROR隊長Lokman(楊樂文)與林家棟參與杜琪峯監製、游乃海編劇、鄭保瑞執導的MakerVille首部電影《命案》，今日公布最新預告片。42秒的影片已經非常陰森恐怖，電影公司表示《命案》即將上映。宣傳片中包含不少拜神、燒符畫面，估計為配合恐怖氣氛，電影或於下月，亦即農曆七月上映。

製作班底全是金像獎得主

《命案》由三度獲得香港電影金像獎「最佳導演」的杜棋峯牽頭，與兩位「指定接班人」游乃海及剛憑《智齒》勇奪第40屆香港電影金像獎4大獎項的鄭保瑞攜手合作。曾經憑《大隻佬》及《黑社會》兩奪金像獎的游乃海，今次亦同時擔任《命案》編劇，更邀來憑《樹大招風》榮獲金馬獎「最佳剪輯」的梁展綸手執剪接大權。

Lokman 獻出3個第一次

Lokman今次首度參與杜Sir監製的電影，與影帝林家棟第一次做對手戲，並首次破格飾演變態殺人外賣仔，因目睹「鳳姐」被殺，引發殺戮天性，惟有靠家棟飾演的算命大師扭轉血腥命格，延續杜Sir和鄭保瑞在電影對命運這個命題的探問，鄭保瑞更曾力讚Lokman：「Lokman係唯一一個我覺得有可能演得到(這個角色)的演員。」